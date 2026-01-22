漢翔與台大團隊攜手 導入智慧量測降報廢率

▲航太零組件常使用鈦合金、高階鋁合金等昂貴材料，一旦加工過程中出現誤差或設備異常，往往就必須整件報廢，不僅成本高，也會影響交期與品質穩定度。（圖／漢翔航空提供）

[NOWnews今日新聞] 經濟部為推動我國金屬加工與高階製造產業升級轉型，由臺灣大學、臺灣科技大學、清華大學等組成團隊，與漢翔航空成功將智慧量測與自動補償技術，以及加工過程即時監控與防護系統導入航太產業實際產線，減少航太零組件加工誤差，必須整件報廢的情況。



航太零組件常使用鈦合金、高階鋁合金等昂貴材料，一旦加工過程中出現誤差或設備異常，往往就必須整件報廢，不僅成本高，也會影響交期與品質穩定度。



產線導入新系統後，機台在開始加工前，會先進行「自我檢查」，快速確認加工精度是否正確，並自動進行調整；在實際加工過程中，系統也會即時監控機台運作狀態，一旦發現異常，就能及早發出警示，甚至啟動保護機制，避免問題擴大。這樣的作法，就像替機台裝上「智慧感測與安全防護系統」，大幅降低加工失誤的風險。

漢翔公司總經理莊秀美表示，公司以4年時間，提供機台場域等驗證協助，讓理論與實務相輔相成，期盼為產業注入創新動能；相關技術的導入，不僅有效減少昂貴原料的浪費，也讓整體加工流程更加穩定可靠，對於航太產業對品質與安全高度要求的製造環境，帶來實質幫助。

國立臺灣大學機械工程學系特聘教授覺文郁指出，此一成果顯示，智慧量測、自動補償與即時監控等技術，已能真正走進工廠、落實在生產線上，協助產業解決「高價值零組件不能出錯」的關鍵問題。



未來團隊也將持續擴大與航太、高階工具機及關鍵零組件業者的合作，加速智慧製造技術的普及應用，進一步提升我國製造產業的整體競爭力。

