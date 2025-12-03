漢翔與美商Vantor簽約 建構國內無人機抗干擾核心技術

漢翔公司在無人機領域的布局再邁出關鍵一步，2日於全球最大的軍事訓練與模擬展覽I/ITSEC 2025上，與美國Vantor Technologies公司（原Maxar Intelligence）正式簽署「Raptor Guide軟體整合與授權分銷協議」。

簽約由漢翔總經理曹進平與Vantor首席轉型官（CTO）Will Cocos代表簽署。曹進平表示，依循全球航空市場趨勢及國家國防產業政策，公司已明確將無人機以及反制系統列為未來發展主軸之一，目標在掌握產業中長期商機，此次簽署將是進軍市場的重要技術基礎。

今年9月，漢翔公司已於台北航太展（TADTE）與該公司簽署合作備忘錄，此次協議則進一步明確細節。漢翔取得Raptor Guide軟體的整合與分銷／代理授權，該技術在無GPS環境下，仍能精準導航，透過即時影像與高精度3D地圖比對，可達成小於7公尺的絕對定位精度，屬於無人機抗干擾能力的核心技術，更可能就是任務中的決勝關鍵。

曹進平(圖左)與Will Cocos代表簽署協議。(圖/漢翔公司)

漢翔公司多年的航空工程優勢，深獲Vantor公司認同，因此此次合作中，漢翔能以系統整合能力，依照不同無人機平台加以調校，推出符合市場需求的版本，並直接在台灣測試，提供標準化驗證與技術支援，加速國內無人機廠商導入此技術，整體產業競爭力可望一同提升。

雙方技術團隊已於今年11月成功完成實機飛行驗證。漢翔公司的原型無人機搭載Raptor系統後，展現高可靠度，證實該技術無需昂貴的抗干擾天線或雷達，即可以既有的光學鏡頭與運算模組達成定位，大幅降低單機成本並簡化後勤維護，完全符合國防部「消耗性、高產能、抗干擾」的作戰需求。

此次簽約代表漢翔公司跨入無人機產業的戰略基礎正式成形，也顯示該公司布局中長期無人機市場的決心。以漢翔的航空工程整合能力，結合精準視覺定位技術，建立無人機「韌性導航生態系」，已能預見未來無人機市場的廣大藍海。未來將逐步擴大產品線，推出漢翔品牌的設計及服務，擁有「抗干擾韌性」，也將成為其核心能力亮點。

