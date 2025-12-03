漢翔與美國Vantor簽署技術授權絕對定位精度，搶佔無人機決勝關鍵。（圖／漢翔提供）

漢翔公司在無人機領域的布局再邁出關鍵一步。昨天（2日）於全球最大軍事訓練與模擬展會「I/ITSEC 2025」中，與美國Vantor Technologies(原Maxar Intelligence)正式簽署「Raptor Guide軟體整合與授權分銷協議」。漢翔總經理曹進平表示，依循全球航空市場趨勢及國家國防產業政策，公司已明確將無人機以及反制系統列為未來發展主軸之一，目標在掌握產業中長期商機，本次簽署將是進軍市場的重要技術基礎。

漢翔表示，今年9月，漢翔已在台北航展與該公司簽署合作備忘錄，此次協議則進一步明確細節。漢翔取得Raptor Guide軟體的整合與分銷/代理授權，該技術在無GPS環境下，仍能精準導航，透過即時影像與高精度3D地圖比對，可實現小於7公尺的絕對定位精度，屬無人機抗干擾能力的核心技術，更可能就是任務中的決勝關鍵。

漢翔多年的航空工程優勢，深獲Vantor公司認同，因此本次合作中，漢翔能以系統整合能力，依照不同無人機平台加以調校，推出符合市場需求的版本，並直接在台測試，提供標準化驗證與技術支援，加速國內無人機廠商導入此技術，整體產業競爭力可望一同提升。

雙方技術團隊已於今年11月成功完成實機飛行驗證。漢翔原型無人機搭載Raptor系統後，展現高可靠度，證實該技術無需昂貴的抗干擾天線或雷達，即可以既有的光學鏡頭與運算模組達成定位，大幅降低單機成本並簡化後勤維護，完全符合國防部「消耗性、高產能、抗干擾」的作戰需求。

曹近平與Vantor首席轉型官(Chief Transformation Officer,CTO)Will Cocos代表簽署。漢翔表示，本次簽約代表漢翔跨入無人機產業的戰略基礎正式成形，也顯示公司布局中長期無人機市場的決心。以漢翔的航空工程整合能力，結合精準視覺定位技術，建立無人機「韌性導航生態系」，已能望見未來無人機市場的廣大藍海。未來將逐步擴大產品線，推出漢翔品牌的設計及服務，擁有「抗干擾韌性」，也將成為其核心能力亮點。

漢翔指出，總統賴清德日前表示，台灣是全世界少數有能力打造國防工業的國家，國防工業需要創新，未來各式無人載具都需要用創新思維投入。而國防部軍備局已公開徵求資訊，將啟動歷來規模最大的無人機採購案。配合國家需求，除了本項合作案之外，也早與國內學術單位共同投入產學研發，打造全新成長引擎，擔任國防自主最佳後盾。



