漢翔航太產線導入智慧製造 台大團隊助陣

（中央社記者江明晏台北22日電）漢翔今天宣布，協助台大旗艦團隊執行經濟部計畫，將多項智慧量測與即時監控技導入航太產線，精度與品質均有所提升，有效降低高價材料加工報廢風險。

在經濟部產業技術司補助下，由台灣大學機械工程學系特聘教授覺文郁主導，結合台灣大學、台灣科技大學、清華大學、虎尾科技大學、中正大學及成功大學等共組旗艦團隊，推動「應用5G、工業物聯網推動CNC工具機產業數位轉型與雲端加值服務計畫」。

廣告 廣告

漢翔說明，透過漢翔航空工業總經理莊秀美指導，台大旗艦團隊已將多項智慧製造技術，導入航太產業實際產線。

台大旗艦團隊說明，航太零組件常使用鈦合金、高階鋁合金等昂貴材料，一旦加工過程中出現誤差或設備異常，往往就必須整件報廢，不僅成本高，也會影響交期與品質穩定度。透過新導入的系統，機台在開始加工前，會先進行「自我檢查」，快速確認加工精度是否正確，並自動進行調整，發現異常，就能及早發出警示、啟動保護機制，像替機台裝上「智慧感測與安全防護系統」，降低加工失誤風險。

莊秀美表示，產學合作是一項需要長期深耕的希望工程，漢翔以4年時間，提供機台場域等驗證協助，讓理論與實務相輔相成，盼為產業注入創新動能，相關技術的導入，不僅有效減少昂貴原料的浪費，也讓整體加工流程更加穩定可靠，對航太產業對品質與安全高度要求的製造環境，帶來實質幫助。

覺文郁指出，此成果顯示，智慧量測、自動補償與即時監控等技術，已能真正走進工廠、落實在生產線上，協助產業解決「高價值零組件不能出錯」的關鍵問題。未來團隊也將持續擴大與航太、高階工具機及關鍵零組件業者的合作，加速智慧製造技術的普及應用。（編輯：楊蘭軒）1150122