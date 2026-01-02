漢翔董事長曹進平出任 莊秀美接任總經理
（中央社記者江明晏台北2日電）漢翔今天公告高階人事異動案，經1月2日董事會通過，由總經理曹進平出任董事長，原總經理一職由副總經理莊秀美升任，相關職務異動自即日起生效。
漢翔表示，董事長曹進平曾任空軍司令部副司令、空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官等職務，也是飛官出身，曾任幻象2000戰鬥機種子教官、國防部駐法武官，專業軍事背景、領導歷練，在國防事務協調、領導管理與對外溝通具豐富經驗，均與漢翔業務緊密契合，將能帶領漢翔穩健發展，邁向新里程。
漢翔進一步說明，曹進平於去年7月1日接任漢翔總經理一職，期間積極熟悉公司業務，迅速進入角色；8月下旬同時代理董事長職務，持續加強履約進度、國際合作與新業務爭取；對內推動技術提升、企業環保、員工健康等永續作為，並敦聘專業飛安顧問、取得國際品質認證等，展現對安全、品質與紀律的高度重視。同時，曹進平是現任台灣區航太工業同業公會理事長及台灣卓越無人機海外商機聯盟主席。
漢翔進一步說明，總經理莊秀美在漢翔任職多年，曾任業務處副處長、物料處處長、經管法務處處長，民國109年起升任副總經理，督導工程處、物料處及資訊處，熟悉各項業務運作及公司治理營運。
莊秀美是現任台灣區複合材料工業同業公會副理事長、台灣區航太工業同業公會常務理事，在國際航太與國防市場具備豐富的產業經驗及宏觀視野。（編輯：張良知）1150102
