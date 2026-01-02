政治中心／張予柔報導



漢翔航空工業（2634）今（2）日發布重大訊息，公告高階人事異動案，經董事會決議，由現任總經理曹進平出任董事長，原總經理職務則由副總經理莊秀美接任，相關人事調整自即日起生效。

飛官出身的曹進平具備完整軍事與航太經驗，上任後持續推動國際合作與新業務布局。（圖／翻攝自鋼鐵軍事小組臉書）曹進平具備完整軍方與航太領域歷練，為飛官出身，曾任幻象2000戰鬥機種子教官，並曾任空軍司令部副司令、參謀長及空軍作戰指揮部指揮官等要職，亦曾擔任國防部駐法武官，熟悉國防事務與國際合作體系。他於去年（114）7月1日接任漢翔總經理後，迅速熟悉公司業務，同年8月下旬起兼代董事長職務，持續加強履約進度，並積極推動國際合作與新業務拓展。

漢翔高階人事異動！飛官出身曹進平出任董事長、莊秀美接棒總經理

曹進平推動飛安與品質制度，同時扮演航太產業整合關鍵角色。（圖／翻攝自 Youtube頻道《能戰好朋友》）在公司內部管理上，也著重於技術升級、企業永續、飛航安全與品質制度建構，包括敦聘專業飛安顧問、取得國際品質認證等，展現對紀律與安全的高度要求。目前曹進平亦擔任台灣區航太工業同業公會理事長，以及台灣卓越無人機海外商機聯盟主席，長期投入產業整合與對外拓展。

