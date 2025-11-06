漢翔「勇鷹」專案 通過AS9110維修品質認證

（中央社記者江明晏台北6日電）漢翔宣布，空軍勇鷹機隊逐漸取代F-5、AT-3型機，成立「勇鷹專案」團隊，分駐台東志航空軍基地及岡山空軍官校，專職機隊後勤補給、維修保養以及品質維護，今年起推動品質精進計劃，並通過AS9110維修品質管理系統認證。

漢翔今天宣布，「勇鷹專案」通過AS9110維修品質管理系統認證，11月4日由法國標準協會貝爾國際檢驗認證集團旗下台灣分公司總經理江有泰頒證，漢翔由勇鷹專案副主持人竇鼐鈞代表受頒，由副總經理杜旭純見證。

漢翔指出，AS9110為國際認定的品質管理標準，對航空產品的維護、保養、深度檢修等領域，進行一系列的品質驗證，該認證是一個循序漸進的過程，全面盤查組織現行的作業程序、系統運作、人員能力等，獲證後仍需定期審查與持續改進，而「勇鷹專案」人員均熟悉且嚴守修護作業要求，也有詳實且追溯性良好的紀錄與文件，獲稽核員肯定。

漢翔進一步說明，隨著空軍勇鷹機隊成軍，取代F-5、AT-3型機執行飛訓任務，原廠漢翔公司成立「勇鷹專案」團隊，分駐在台東志航空軍基地及岡山空軍官校，專職機隊的後勤補給、維修保養以及品質維護，擔任空軍日常飛訓的後盾，今年起推動品質精進計劃，已培訓46名內部稽核員取得證書，在整體稽核過程中通過AS9110認證。

漢翔總經理曹進平指出，漢翔肩負國防重任，履行職責的過程中，每項程序都攸關生命安全，因此多年來不斷精進，已建立起完整、可靠且可追溯的系統，確保飛機維修品質，為飛航安全把關。（編輯：翟思嘉）1141106