漢翔：數位轉型十年有成 開啟智慧製造大門

（中央社記者江明晏台北10日電）漢翔今天表示，數位轉型「十年磨一劍」，開啟智慧製造大門，旗下AIxWARE智慧平台可讓管理者即時掌握機台數據，並以AI輔助決策，「傳統機台彷彿變得會說話」，目前已服務航太、汽車零組件、光電等40家以上廠商。

漢翔參加由IMA資訊經理人協會舉辦、數位發展部指導的第3屆IT Matters Awards，從超過300組團隊參賽企業中脫穎而出，榮獲數位轉型獎。9日由行政院長卓榮泰頒獎，漢翔由資訊處長方一定代表受獎。

漢翔今天透過新聞稿表示，自2015年啟動數位轉型，從「製造漢翔」邁向「智慧漢翔」，十年磨一劍，這次獲獎的航太AIxWARE數位轉型製造資安雙軸智慧平台，以航太嚴謹製程為基礎，整合機聯網、AI與MES等技術，兼顧ESG與資安，將自用驗證擴展為服務型產業平台。

漢翔進一步說明，AIxWARE針對傳統製造業跨品牌機台管理不易、資訊量多且分散等痛點，透過機台聯網、先進排程、機械手臂連動及品質自動巡檢等技術，讓廠房擁有思考力，為企業帶來可視化、生產最佳化與可預測化等效益，管理者能即時掌握機台數據，並以AI輔助做出正確決策，「傳統機台彷彿變得會說話」。

以具體效益而言，漢翔表示，AIxWARE已串聯超過60種廠牌機台、超過2000台機台及控制器，產線稼動率平均提升20%，每年節省8%以上能源消耗，還導入77項生成式AI應用，年節省約13萬工時，大幅提升營運效率。

漢翔說明，AIxWARE平台除了應用於內部，更向跨產業推廣，目前已服務航太、汽車零組件製造、光電、射出成型、金屬加工、表面處理等共40家以上廠商，協助客戶提升生產力、維修保養預測、降低故障風險，並為企業ESG表現加分，獲得波音與空巴等國際大廠肯定。

值得一提的是，國際供應鏈對資安要求日趨高標，漢翔成為台灣首家通過美國CMMC Level 2軍規資安驗證的廠商，立下資安里程碑。此外，漢翔推動全員AI文化，連續6年與東海大學合作，已培育超過200名航太產業AI人才，並獲經濟部認可為AI人才培育典範企業。（編輯：林家嫻）1141210