漢翔「電力島」開工 建置全台最大應用案場

▲漢翔公司今年發表的儲能產品「電力島」，今(27)日在台中廠區正式開工，將以9MW／54MWh儲能容量，建置一座全台最大的微電網應用案場。 （圖／漢翔提供）

[NOWnews今日新聞] 漢翔公司今年發表的儲能產品「電力島」，今(27)日在台中廠區正式開工，將以9MW／54MWh儲能容量，建置一座全台最大的微電網應用案場，預計明年7月上線啟用，上線後能獨立供應全廠區用電達6小時。



總經理曹進平在開工典禮表示，電力島是漢翔因應世界減碳趨勢、支持國家政策推出的自信之作，也是企業永續的落實。我們以自家廠區證明其可靠性，未來將能提供給產業夥伴全方位能源解決方案。



近年漢翔不斷加強能源業務的發展力道，今年3月開發出電力島系統，啟用「2MW／2.7MWh風光儲示範案場」；9月份則在台北航展向賴清德總統展示這套系統對「韌性能源」的呼應。



經過各項審查與前期作業，而今「9MW／54MWh案場」開工，公司的能源版圖更進一步，也為深耕航空工業半世紀的漢翔擦亮另一面嶄新招牌。

電力島可以視為一座獨立運作的小型電廠，具備彈性部署與智慧調度，正常供電模式下，能「削峰填谷」，也就是離峰充電，尖峰釋放電力；當外電供電異常時則自動切換孤島運作，除協助減輕饋線供電壓力外，亦同時確保島內生產穩定不中斷，未來上線後，能獨立供應全廠區用電達6小時。

簡單地說，即是能平衡用電負載，做到全年使用離峰電價，不受尖峰電價調漲影響，評估每年可節省電費比例近46.95%，全案投資不到7年就可回收。



漢翔總結，電力島瞄準國內外用電大戶，特別適用大型工廠、政府機構、軍事基地及災後備援，模式間平順切換，降低對精密設備停電衝擊。未來電價仍有上調趨勢，企業勢必須提早應對大幅增加的電力成本，以國內來說，經濟部統計用電大戶超過500家，且有一半以上是工業用戶，主要集中於半導體、電子及石化等產業類別，這些產業將是電力島核心業拓對象。

