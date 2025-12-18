漢翔：3大業務續扎根 打造無人機生態系

（中央社記者江明晏台北18日電）漢翔總經理曹進平今天表示，國防、民用、科服3大業務持續扎根，至今已承接逾200億元新訂單，無人機業務也逐步成為新成長引擎，漢翔除協助國內廠商量產，也會研發反制系統、新技術、新機種，打造漢翔無人機生態系。

漢翔今天舉行法人說明會，由代理董事長、總經理曹進平率經營團隊說明。他坦言，今年度財務獲利動能趨緩，但在國防、民用、科服3大業務持續扎根，至今已承接超過新台幣200億元新訂單，包括軍機維修、民航主流機種零組件製造與國家能源專案。

曹進平說明，漢翔利用航空工程優勢積極轉型，拓展潛力新興領域，例如無人機及反制系統，已配合政府政策方向，明確列為漢翔未來發展主軸之一，除了協助國內廠商量產外，也開始發揮自主研發能力，包括反制系統、新技術、新機種，逐步打造漢翔的無人機生態系。

反制系統市場在全球成長動能顯著，近期國內更已釋出相關公開徵求資訊。漢翔表示，今年漢翔無人機反制系統研發成功，系統採開放式架構，可配合客戶需求高度客製化，將是爭取未來訂單的利基。

技術方面，漢翔指出，與美方達成協議，取得抗干擾能力的核心技術Raptor Guide軟體授權，且符合國防部「消耗性、高產能、抗干擾」的作戰需求；另外，漢翔也早與國內學術單位共同投入無人機產學研發，將推出符合國家需求機型。

針對無人機採購標案，曹進平坦言，目前實際需求還沒有具象化，許多都是先期投入和預判，還沒有跟標案對接。

在科技服務領域，漢翔表示，儲能產品「電力島」11月舉辦動土儀式，準備打造全台最大應用案場，以自家廠區驗證其可靠性，預計明年7月啟用，評估每年可節省電費比率近46.95%，朝國內外市場拓展儲能建置業務。

曹進平指出，明年中高教機任務告一段落，轉型動作從前年鋪陳，新接國防後勤維修訂單可在明年起提供重要支撐，同時積極向三軍爭取飛機、戰車、船艦引擎等業務，在此基礎下，無人機業務也逐步成為新的成長引擎。

漢翔曾因高教機交機進度延遲遭罰款，對此，他說明，因疫情國際供應鏈不穩、美國國防優先法案等，造成關鍵零組件取得不易，缺料的延遲現象無法解決，都是既存事實，很多協調和斡旋機制啟動，有正面回應，未來希望有緩解。

民機領域方面，漢翔表示，現有波音、空巴等國際訂單穩定增量，未來數年業務能見度良好；科技服務能源管理系統持續開發，加上台電鳳林強韌電網建置業務，均有助於明年起的營運動能。（編輯：楊蘭軒）1141218