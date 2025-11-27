漢翔9MW電力島開工 建置全台最大應用案場

（中央社記者江明晏台北27日電）漢翔近年不斷加強能源業務的發展力道，今年發表儲能產品「電力島」，今天在台中廠區開工，將以9MW/54MWh儲能容量，建置一座全台最大的微電網應用案場，預計明年7月上線啟用。

漢翔今天發布新聞稿表示，開工儀式由總經理曹進平主持，他表示，電力島是漢翔因應世界減碳趨勢、支持國家政策，以自家廠區證明其可靠性，未來將提供給產業能源解決方案。

漢翔指出，今年3月開發出電力島系統，啟用「2MW/2.7MWh風光儲示範案場」；9月在台北國際航太暨國防工業展展示系統對「韌性能源」的呼應。經過各項審查與前期作業，今天9MW/54MWh案場開工。

漢翔進一步說明，電力島可視為一座獨立運作的小型電廠，具備彈性部署與智慧調度，正常供電模式下，能「削峰填谷」，也就是離峰充電，尖峰釋放電力；當外電供電異常時則自動切換孤島運作，除協助減輕饋線供電壓力外，也同時確保島內生產穩定不中斷。未來上線後，能獨立供應全廠區用電達6小時，評估每年可節省電費比例近46.95%，全案投資不到7年可回收。

漢翔指出，電力島瞄準國內外用電大戶，適用大型工廠、政府機構、軍事基地及災後備援，模式間平順切換，降低對精密設備停電衝擊；未來電價仍有上調趨勢，企業勢必須提早應對大幅增加的電力成本。以國內來說，經濟部統計用電大戶超過500家，且有一半以上是工業用戶，主要集中於半導體、電子及石化等產業類別，這些產業將是電力島核心業拓對象。

漢翔強調，在儲能市場中，穩定電網端的「表前」，短期已達市場飽和；而調節用戶端的「表後」，則深具市場潛力。（編輯：張良知）1141127