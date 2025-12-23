漢達生技今上櫃 早盤漲幅9％、啟動蜜月行情

〔記者陳永吉／台北報導〕漢達生技(6620)今(23)日84.33元掛牌上櫃，早盤一度上漲至91.8元，漲幅9%，啟動蜜月行情。漢達生技2014年成立，歷經十年深耕研發與市場布局，於2023年轉虧為盈，2024至2025年營收、獲利增溫，今年前三季EPS為3.76元，已超越去年全年。

漢達生技以「高技術門檻學名藥」與「505(b)(2)新藥」作為營運雙引擎，長期致力於開發具臨床價值與市場競爭力的產品。該公司早期以高技術門檻學名藥奠定營運基礎，近年積極將研發重心轉向505(b)(2)新藥領域。2025年前三季，505(b)(2)新藥營收占比已突破六成，顯示產品組合成功轉型，雙引擎策略成果逐步顯現。

廣告 廣告

漢達生技結合台灣研發能量與美國市場布局，持續深化國際新藥開發。多靶點癌症用藥HND-039已於2025年9月底向美國FDA提出藥證申請，且已獲美國FDA核准進入實質審查；另有多項癌症與神經系統用藥同步開發中。面對癌症治療趨勢逐步朝向長期化與生活品質提升，漢達生技運用自有ONCORE™ Technology技術平台，致力於改良既有癌症藥品的副作用，以補足現有市場與臨床上的醫療需求缺口。

【看原文連結】

更多自由時報報導

焦點股》台玻︰爆量衝上月線 散戶傻眼

焦點股》東元：AI資料中心商機看俏 股價反彈

台股收盤》台積電大展身手 指數收漲453點

投信買不停！這檔金融5天瘋搶逾62萬張 天天霸榜

