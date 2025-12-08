漢達生技今（8）日起競拍投標 底價72.33元

〔記者陳永吉／台北報導〕第一金證券輔導之漢達生技(6620)配合上櫃前公開承銷程序，辦理現金增資發行新股1萬1200張，其中8000張採競價拍賣方式承銷，投標期間自12/8起至12/10止，競拍底價為72.33元。本案將於12月12日開標，並於12月11日至15日辦理公開申購，預計於12月23日掛牌上櫃。

漢達生技成立於2014年，實收資本額15.88億元，專注於高技術門檻學名藥與505(b)(2)新藥之研發。該公司於2024年成功轉虧為盈，並於2025年展現穩健獲利能力。漢達2024年合併營收8.31億元、EPS為3.35元；2025年前三季合併營收達14.29億元、EPS為3.76元。

廣告 廣告

漢達生技以「高技術門檻學名藥」與「505(b)(2)新藥」為雙引擎，建立具國際競爭力的產品組合。2025年前三季，505(b)(2)新藥營收占比已突破六成，旗下多款產品已於北美市場上市，包括首發學名藥Quetiapine XR Tablet、Dexlansoprazole DR Capsule與505(b)(2)新藥Tascenso®。此外，美國子公司Handa Therapeutics旗下產品PhyragoTM已於2025年10月正式上市，可望挹注未來營收，構成新一波成長動能。

此外漢達旗下多靶點癌症用藥HND-039已於2025年9月底向美國FDA提出藥證申請，另有多項癌症及神經系統用藥正持續開發。

【看原文連結】

更多自由時報報導

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

2種沒用的東西會吞噬退休金！專家苦勸快扔掉

AI PC 大賣卻卡在台積電？英特爾罕見認了「1關鍵」原因曝光

LTN經濟通》總統夢成泡影 郭台銘歸途斷？

