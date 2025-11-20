漢達生技預計12月下旬上櫃 規劃籌組銷售團隊

漢達生技預計12月下旬掛牌上櫃。圖為漢達董事長劉芳宇。(記者陳永吉攝)

〔記者陳永吉／台北報導〕專注於「高技術門檻學名藥」與「505(b)(2)新藥」的漢達生技(6620)，預計於12月下旬掛牌上櫃。原本定位為生技業的IC設計公司漢達，該公司可能明年要籌組自己的銷售團隊，長期可能自己設立產線，因應掛牌後的業績成長需求。

漢達過去研發難度高的學名藥或新劑型新藥，然後授權給其他藥廠，生產也交給CDMO(委託開發暨製造服務)公司，自身只從事研發，不過漢達董事長劉芳宇表示，隨著漢達研發的重磅藥品多靶點癌症用藥HND-039於今年9月底向美國FDA提出藥證申請，若無意外，明年7月可拿到藥證，加上未來每年都可望有至少一項藥品獲得美國FDA核准上市，因此公司可能會籌組銷售團隊，擴大未來營收規模。

漢達早期營收主要來自於高技術門檻學名藥，然因505(b)(2)新藥開發成本相較全新藥為低，且具有改良自原廠藥品之優勢而具備較高之市場競爭力，近年該公司積極調整產品開發策略，將研發重心轉向505(b)(2)新藥領域，2025年上半年505(b)(2)新藥營收占比已超過六成，顯示成功轉型，產品組合持續優化。

過去幾年漢達仰賴首發學名藥Quetiapine (思覺失調症用藥)與Dexlansoprazole (糜爛性食道炎患者或非糜爛性胃食道逆流疾病之用藥)及505(b)(2)新藥Tascenso(多發性硬化症用藥)之挹注，帶來穩定現金流，今年美國子公司Handa Therapeutics旗下血癌用藥Phyrago藥品也於10月中旬正式上市銷售，預期將為漢達營收貢獻新的成長動能。

漢達今年前三季合併營收達14.3億元，每股稅後盈餘(EPS)3.76元已超越2024年全年，主要成長動能來自於Phyrago對外授權產生約7.3億元之授權收入。

