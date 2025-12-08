漢達生技預計12/23掛牌上櫃 競拍底價72.33元

（中央社記者何秀玲台北8日電）新藥公司漢達生技預計今年12月23日重新掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷程序，辦理現金增資發行新股1萬1200張，其中8000張採競價拍賣方式承銷，投標期間自12月8起至12月10止，競拍底價為72.33元，將於12月12日開標。

漢達生技成立於2014年，專注於高技術門檻學名藥與改良型新藥研發，開發具臨床價值的藥物。漢達生技因去年4月未依規定申報資訊，申請上櫃案被櫃買中心退回審議會重審，最後自行撤回上櫃案，漢達今年8月再次送件申請上櫃審議，櫃買中心在今年10月宣布通過漢達上櫃案。

財務表現方面，漢達生技2024年成功轉虧為盈，今年前3季營收新台幣14.3億元，歸屬於母公司業主獲利為5.76億元，年增57.4%，每股純益（EPS）為3.76元，已超越2024年全年EPS為3.37元。

漢達生技今天透過新聞稿表示，高技術門檻學名藥與改良型新藥為營運雙引擎，2025年前3季改良型新藥營收占比已突破6成，顯示策略調整奏效，帶動整體毛利率與獲利能力提升。

漢達生技指出，多款產品已於北美市場上市，包括首發學名藥Quetiapine XR Tablet、Dexlansoprazole DR Capsule與改良型新藥Tascenso。此外，美國子公司Handa Therapeutics旗下產品PhyragoTM已於今年10月上市，可望挹注未來營收，構成新一波成長。

漢達生技同時以台灣研發與美國市場布局雙軌推進，旗下多靶點癌症用藥HND-039已於今年9月底向美國FDA提出藥證申請，另有多項癌症及神經系統用藥持續開發中。（編聞：張均懋）1141208