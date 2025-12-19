漢陽北管劇團「戲曲列車」前進桃園大忠國小 互動演出驚艷全場

漢陽北管劇團將「北管戲曲列車」開進桃園市八德區大忠國小

大忠國小學生體驗戲曲身段

漢陽北管劇團以生動示範與精采演出獲得現場學生的熱烈回響

漢陽北管劇團團將北管帶進國小，希望孩子們在歡笑與驚喜中愛上傳統藝術

為推動傳統藝術扎根校園，漢陽北管劇團近日將「北管戲曲列車」開進桃園市八德區大忠國小，以生動示範與精采演出，帶領120多位五年級學生近距離體驗傳統戲曲魅力，現場驚奇聲不斷、氣氛熱烈。

大忠國小表示，學校為桃園市美感教育種子學校，長期致力於跨領域美學素養的實踐，學校也是漢陽北管劇團年度「校園北管戲曲列車教育推廣計畫」中唯一的一所國小場次。漢陽北管劇團為國家級重要傳統表演藝術保存團體，在國立臺灣藝術大學戲劇系張連強教授的推薦下，促成這場別具示範意義的國小推廣演出，希望從小培養孩子對傳統藝術的興趣。

大忠國小說明，劇團以「北管介紹」與「樂器示範」開場，特別用北管嗩吶模擬動物叫聲與各種生活中的人物聲音，包括馬鳴與嬰兒哭聲，每個音效都維妙維肖，不僅令學生相當驚艷，也引起全場爆笑拍手。這段表演互動成功拉近北管樂器與孩子之間的距離，也讓學生體會傳統樂器的多變與趣味。活動壓軸由劇團帶來三國題材經典折子戲「出師表」，劇中以北管戲曲獨特的節奏、身段與唱腔，重現諸葛亮的忠誠與氣節。演員精湛的身段動作、精美戲服與鏗鏘有力的嗩吶伴奏，讓學生看得目不轉睛，直呼「第一次看戲曲就被吸住」。

漢陽北管劇團團長陳玉環表示，劇團是全國唯一的職業北管劇團，肩負保存與推廣這項無形文化資產的使命，能把北管帶進國小，是劇團最重視的扎根工作之一，希望孩子們在歡笑與驚喜中喜歡上傳統藝術。

