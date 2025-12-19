漢陽北管劇團「戲曲列車」開進八德大忠國小 帶來國家級水準演出

為推動傳統藝術紮根校園，國家級重要傳統表演藝術保存團體「漢陽北管劇團」近日將「北管戲曲列車」開進桃園市八德區大忠國小。在國立台灣藝術大學戲劇系教授張連強的熱心牽線，以及文化部文化資產局的支持下，劇團以生動示範與精彩演出，帶領120多位五年級學生近距離體驗傳統戲曲魅力，現場驚奇聲不斷、氣氛熱烈。

劇團以生動示範與精彩演出，帶領120多位五年級學生近距離體驗傳統戲曲魅力。圖：教育局提供

教育局表示，大忠國小身為桃園市美感教育種子學校，長期致力於跨領域美學素養的實踐。特別值得一提的是，該校也是漢陽北管劇團本年度「校園【北管戲曲列車】教育推廣計畫」中唯一的一所國小場次。此次因教授張連強的推薦，並肯定大忠國小在美感教育的持續耕耘，才促成這場別具示範意義的國小推廣演出，張連強多年投入戲曲教學與推廣，希望從小培養孩子對傳統藝術的興趣。校長邱創炫表示，能成為該系列中唯一的國小示範場，是難得的榮耀，非常感謝張連強、文化部、教育局與劇團的支持，讓孩子在校園裡就能接觸到國家級水準的傳統戲曲。

活動內容豐富且貼近學生生活，劇團以「北管介紹」與「樂器示範」開場，特別以北管嗩吶模擬動物叫聲與各種生活中的人物聲音，包括馬鳴與嬰兒哭聲，每個音效都惟妙惟肖，不僅令學生目瞪口呆，也引起全場爆笑拍手。這段表演互動成功拉近北管樂器與孩子之間的距離，也讓學生體會傳統樂器的多變與趣味。

活動壓軸由劇團帶來三國題材經典折子戲「出師表」，劇中以北管戲曲獨特的節奏、身段與唱腔重現諸葛亮的忠誠與氣節。演員精湛的身段動作、精美戲服與鏗鏘有力的嗩吶伴奏讓學生看得目不轉睛，不少孩子直呼「第一次看戲曲就被吸住」。漢陽北管劇團團長陳玉環表示，劇團是全國唯一的職業北管劇團，肩負保存與推廣這項無形文化資產的使命，能把北管帶進國小，是劇團最重視的扎根工作之一，希望孩子們在歡笑與驚喜中喜歡上傳統藝術。

整場活動約90分鐘，結合示範、互動與戲曲欣賞，不僅讓學生玩得開心，更在潛移默化中建立文化素養視野。學校期待未來持續與更多藝文團隊合作，讓台灣傳統文化能在現代校園中持續扎根、薪火相傳。

