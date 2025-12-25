漢霖說唱藝術40週年 曲藝名家《串門》大匯演
記者黃朝琴／臺北報導
漢霖民俗說唱藝術團創團40週年特獻，《串門：名家曲藝大匯演》26至28日將於大稻埕戲苑盛大獻演，臺灣首次匯集3個代表性說唱團體，派出劉增鍇、王友蘭、王振全、張春泉4位頂尖藝師共演，祭出8段精采節目，有名家大咖秀，也有娃娃兵登場，傳統相聲曲藝和跨世代演員輪番上陣，透過碰撞與融合，展現說唱藝術全新風貌，開創曲藝新里程碑。
除了劇場大匯演，場外大廳也展出漢霖40年珍藏的相聲曲藝瑰寶資料，有的是陪伴無數讀者成長的《國語日報》相聲漫畫，有的是歷經時代淬鍊而流傳下來的經典相聲段子文本，也有相聲大師親筆題字、墨寶與手稿，皆承載著一代代藝人對語言藝術的理解與情感。
漢霖民俗說唱藝術團是臺灣第一個專業說唱藝術團體，1985年（民國74年）成立以來，在創團團長王振全的帶領下，始終肩負發掘研究、推廣培植、傳承再造的使命。40年間，漢霖以不曾中輟的熱忱，將說唱藝術發揚光大，培育出無數傑出的中青一輩說唱菁英，演出足跡遍及全球五大洲近70個國家，並以實驗性的手法積極拓展傳統技藝的新面貌，奠定其作為國內說唱藝術界翹楚的地位。
行政總監王漢傑受訪表示，今年迎來創團40週年里程碑，特別規劃《串門》系列活動，邀請臺灣說唱曲藝名家大匯演，更首見臺灣具代表性的3個說唱團體攜手合作，希望能夠打破隔閡，創造一個開放、包容的藝術交流平台。
《串門：名家曲藝大匯演》匯聚吳兆南劇藝社劉增鍇、大漢玉集王友蘭、漢霖說唱王振全、張春泉等頂尖藝師，不僅見證說唱藝術的碰撞與融合，共同為藝文交流續寫新的里程碑，也彰顯藝術傳承與創新的努力。
73歲的「漢霖」創團團長王振全從藝超過50年，他是臺灣曲藝界唯一全能藝術家，他博聞強記，像是活字典，各種段子在他唇齒間可脫口而出吃，他台上詼諧逗趣，台下保有赤子心，葷腥笑話不忌，他演過電影「老師有問題」的校長角色，還出過6張相聲專輯，日常生活隨時操著相聲的語調，被娃娃兵學員稱為「怪爺爺」，許多中青輩演員都是他的門生，王振全憑藉著率性與才情成為臺灣曲藝界的「頑童國寶」。
《串門：名家曲藝大匯演》共有8段節目，除了臺灣新生代相聲界之父的王振全帶來單口相聲《汗凝40》、與外號「相聲秀才」的劉增鍇帶來經典《大保鏢》、群口相聲《五官爭功》、全球中華文化藝術薪傳獎大師王友蘭的京韻大鼓《子期聽琴》、竹板大師梁厚民先生唯一在臺嫡傳弟子張春泉的竹板快書《怒鞭督郵》等，還有「漢霖兒童娃娃兵」也將熱鬧共同演出。
王漢傑也指出，辦理這場特別的紀念演出，目的在於讓更多民眾能夠親身走進劇場，感受說唱藝術融合智慧、口才與表演的獨特魅力，進一步認識這門傳統技藝，希望透過「串門」的輕鬆互動，與每一位陪伴漢霖成長的朋友們回憶這40載的感動，共同見證邁向下一個文化傳承新階段的決心。
王漢傑提到，《串門：名家曲藝大匯演》以「一回生，二回熟，回頭一定來串門兒」為核心精神，「串門」是一種不用彩排的交流，只要門一開，笑聲就進來，不僅象徵人與人走進彼此的生活，說說話、聽聽聲音的老派溫柔，更代表漢霖40年來把舞台當作客廳，把觀眾當作老朋友，串連曲藝名家，搭起文化橋樑的情誼與努力。
42年次的王振全表示，他是外省第二代，小時候原本喜歡「披頭四」，後來電影「江山美人」爆紅，他對大牛「數來寶」產生興趣，竟無師自通。就讀臺中一中初中部，父執輩送他國劇唱片，他模仿司馬懿唱「空城計」，小秀前4句便贏得同學掌聲，自覺有戲曲天份，便展開自我琢磨。
王振全回憶，高中考進臺中二中，卻讀6年才畢業，他戲稱自己「平了邱吉爾的紀錄」，大學聯考6科總成績拿38分，卻因術科分數拉抬，進入文大戲劇系國劇組。他不喜歡抄筆記，結果被「戲劇導論」老師姚一葦當掉，另位和他一起延畢的女同學，就是「優人神鼓」的創辦人劉若瑀。
王振全提到，他在「崑曲世家」田士林提攜下，擔任戲曲講座演唱示範，後來獲「新象藝術」邀請開闢週末相聲表演秀，打開個人知名度，也覓得同好成為班底，進駐知名的「游於藝」茶藝館擔任駐館團隊。
民國71年，王振全深入鑽研曲藝，邀請天津音樂學院畢業的謝君儀老師擔任「家庭老師」，他於焉廣泛學會10餘曲種，舉凡京韻大鼓、四川連廂、蘇州彈詞、拉洋片，他都能粉墨登場，其中諸多表演不僅臺灣、甚至中國大陸都失傳。
回望王振全的曲藝人生，他受人尊敬不僅在藝術成就，而在於曲藝的薪傳。王振全投入推廣說唱藝術40年，卻落得兩袖清風，他卻樂觀地表示，自己最大財富是「漢霖兒童說唱藝術團」所有孩子們與家長，讓他延續曲藝香火的人生大願得以實踐。
《串門：名家曲藝大匯演》，由臺灣３個代表性說唱團體，派出王振全（左上）、劉增鍇（右上）、王友蘭（左下）、、張春泉（右下）4位頂尖藝師共演。（漢霖說唱藝術團提供）
漢霖民俗說唱藝術團是臺灣第一個專業說唱藝術團體，創團團長王振全肩負發掘研究、推廣培植、傳承再造的使命。（漢霖說唱藝術團提供）
王振全（圖左）的曲藝人生，受尊敬不僅在藝術成就，而在於曲藝的薪傳。（漢霖說唱藝術團提供）
《串門：名家曲藝大匯演》，與每一位陪伴成長的朋友們回憶40載的感動。（漢霖說唱藝術團提供）
漢霖民俗說唱藝術團創團40週年，有大咖秀，有娃娃兵上陣，碰撞與融合展現說唱藝術新貌。（漢霖說唱藝術團提供）
