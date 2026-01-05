漫威「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉腦損傷 突昏倒頭撞岩石病況曝光

好萊塢女星伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）去年在海灘上昏倒，臉部直接撞上岩石，當場破相掛彩，還導致腦震盪，認知能力也受到影響，卻也迫使她放慢腳步生活。

伊凡潔琳莉莉透露，她從小不時會出現昏厥症狀，始終找不出病因，使她開始從心靈與靈性層面來探尋。經過這次意外，她做了腦部掃描，顯示有腦損傷，且大腦中幾乎每個區域的功能都在下降，「我現在的工作是與醫生一起查明原因，然後展開艱辛的復原工作。」影片中，她神情淡定地敘述心境，「得知要扭轉這些功能缺失，將是一場多麼艱辛的硬仗，又讓我感到不安。」但仍感謝各界的關心和祝福。

伊凡潔琳莉莉這陣子仍經常分享生活點滴。（圖／翻攝自伊凡潔琳莉莉IG）

伊凡潔琳莉莉過去以影集《LOST檔案》走紅，接連演出《哈比人》系列電影，並在漫威電影宇宙飾演「黃蜂女」，近年淡出演藝工作，2024年宣布息影，打算遁入佛門，調養身心，沒想到健康狀況再度遭遇考驗。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導