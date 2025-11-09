漫威鷹眼爆性醜聞！正妹導演公開「2人合照證據」 控私發大量不雅照騷擾

54歲的傑瑞米雷納被亞裔女導演控性騷擾與家暴。（翻攝自IG@yizhouofficial、jeremyrenner）

好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）憑著「鷹眼」神射手形象，知名度一路攀升，但近日卻被中國女導演周依（Yi Zhou）指控性騷擾與家暴，且多次傳送不雅照等不當行為，消息曝光，掀起中美媒體關注。對此，雷納團隊的律師也發表聲明。

「鷹眼」傑瑞米雷納爆不雅照

現年54歲的傑瑞米雷納因主演奧斯卡最佳電影《危機倒數》嶄露頭角，接著加入漫威電影宇宙飾演「鷹眼」角色，知名度一路攀升，累積大票影迷，不過6日卻被中國女導演周依（Yi Zhou）指控性騷擾與家暴。

廣告 廣告

周依6日公開爆料指出，自己與傑瑞米雷納曾合作紀錄片《Chronicles of Disney》及動畫片《Stardust Future》後，進一步發展曖昧關係，稱對方今年6月主動聯繫她，表示自己「長期單身、想認真交往」，卻沒想到再取得她的信任後，竟多次傳送「未經同意的露骨照片」，令她深感困擾。

周依同時也在社群上公開與男方的合照及相關影片，並標註媒體與電影公司，質疑傑瑞米雷納似乎對亞裔女性特別著迷，「但也很欣慰能看到許多朋友與媒體的支持，他們會持續揭露家庭暴力、對女性的虐待，以及那些針對無辜年輕女性未經同意的色情攻擊。」爭議曝光後，隨即引發中美媒體高度關注，掀起高度輿論。

對此，傑瑞米雷納團隊事後也發出聲明，全面否認所有控訴，並強調對方的說法「完全不真實，也不準確」，並拒絕進一步回應。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

王子、粿粿疑偷情「裸體相擁照」遭瘋傳 資深媒體人公開照片比對：背景就是她家浴室

太子集團「爆乳特助」爆已當媽！曾是卡達空姐 超亮眼身分再被起底「本人近況曝光」

「1天6次」小16歲國手尪偷吃閨密人妻 《星光》女星淚控遭家暴心碎斬9年婚