漫威《奇異學院》製作人來台開講 回憶獨自前往洛杉磯闖蕩生活

【緯來新聞網】漫威《STRANGE ACADEMY 奇異學院》製作人艾米拉爾丁（Amy Rardin），為小公視「ALL STAR：青少年原創影集國際共同開發計畫」來台展開大師講堂，她分享，在成為一位知名編劇、製作人前，獨自前往洛杉磯闖蕩，曾過著白天當服務生、晚上寫劇本的日子，後來從影視公司助理一路走到現在，電視劇、電影劇本都撰寫過的她說： 「寫電視劇比電影好玩，電影篇幅受限，有些角色必須從刻板印象去設定，但因為電視劇很多角色有長時間，受歡迎還可以寫好幾季，不同面向角度去寫，可以更立體更全面。」

小公視為開發計劃獲選團隊舉辦大師講堂。（圖／小公視提供）

對於市場與預算的現實面，艾米拉爾丁鼓勵創作者，「先寫出真正想說的故事」，因為市場會改變，但真誠的動機才最打動人。她最後總結：「在作品交出去之前，那段屬於自己的創作時光，是最自由、最快樂的。」該計畫由小公視 PTS XS與韓國影視製作公司Third Culture Content（TCC）、臺灣什一影視國際，共同打造，第一階段於今年7月1、2、3日連3天展開大師講堂。

漫威《STRANGE ACADEMY 奇異學院》製作人艾米拉爾丁（Amy Rardin）分享好萊塢開發經驗。（圖／小公視提供）

大師講堂邀請美國受歡迎的青少年題材影集製作人與編劇，如漫威《STRANGE ACADEMY 奇異學院》製作人艾米拉爾丁（Amy Rardin），還有《奇異學院》、《狼血少年》編劇黛比穆恩（Debbie Moon），以及《貞愛好孕到》美籍編劇潔西卡・歐圖（Jessica O’Toole）擔任講師，分享好萊塢編劇與開發經驗，從開發、提案到人物塑造的創作心法。最終階段從22組企劃中，選出4組進入國際開發階段，期待接下來的開發過程可以產出台灣自己的青少年題材影集。

《狼血少年》編劇黛比穆恩（Debbie Moon）談及《狼血少年》靈感源自書店裡一本關於「狼」與「血」的書。（圖／小公視提供）

黛比穆恩談及《狼血少年》靈感源自書店裡一本關於「狼」與「血」的書，她笑說：「一切都從兩個字開始，然後我才去想這兩個字背後的世界。」黛比指出，青少年戲劇的魅力在於「人物關係與成長掙扎」，比起奇幻設定，更重要的是角色之間的連結與共鳴。她以自身經驗說明，雖然作品講的是狼人世界，但「每個人都曾是青少年，那些情緒與困惑是永恆的，回歸到人，才是故事的本質。」面對平台需求與製作現實，黛比換個角度思考，也提醒創作者：「限制會激發更多創意。」她舉電影《大白鯊》為例，預算有限反讓懸念更強。對於Z世代觀眾喜愛短影音的現象，黛比認為關鍵仍在題材：「讓青少年真心感興趣的主題，自然能吸引他們。」



22組青少年影集開發團隊在經過2個多月的提案評選後，最終從他們的企劃中，選出4組進入國際開發階段，分別為《該死的一天 Fxxking Day》、《高校夢行者 High School Dream Walkers》、《青春重修有完沒完？！ Youth, Again?!》和《聽說拍電影是一件很熱血的事！》。

《貞愛好孕到》美籍編劇潔西卡・歐圖（Jessica O’Toole）擔任講師。（圖／小公視提供）

小公視也為了拓展國際市場觀眾，同時間取經好萊塢青少年影集或電影的開發經驗，亦邀請曾在美國家喻戶曉的青少年影集《神探南西》（Nancy Drew）的編劇，現在是Apple TV 爆紅科幻鉅作《末日地堡》的聯合執行製作人凱薩琳・迪薩維諾（Katherine DiSavino），與除了有編劇經歷，更參與了超過 50 集的電視影集演出，包括在《犯罪心理》和《實習醫生》中多集常駐角色的特雷莎·黃（Teresa Huang），擔任後續開發階段的國際導師，將陪伴入選團隊完成長達6個月的跨國劇本開發與提案工作坊，開發到一段落後，會邀請國際平台與製作公司評選有潛力進入製作的專案，此計劃透過小公視平台、跨國合作與專業導師協助，讓新世代創作者的原創故事有機會走向國際市場、開展出台劇的新類型戲劇。

