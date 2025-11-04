漫威《奇異學院》製作人來台開講 回憶獨自前往洛杉磯闖蕩生活
【緯來新聞網】漫威《STRANGE ACADEMY 奇異學院》製作人艾米拉爾丁（Amy Rardin），為小公視「ALL STAR：青少年原創影集國際共同開發計畫」來台展開大師講堂，她分享，在成為一位知名編劇、製作人前，獨自前往洛杉磯闖蕩，曾過著白天當服務生、晚上寫劇本的日子，後來從影視公司助理一路走到現在，電視劇、電影劇本都撰寫過的她說： 「寫電視劇比電影好玩，電影篇幅受限，有些角色必須從刻板印象去設定，但因為電視劇很多角色有長時間，受歡迎還可以寫好幾季，不同面向角度去寫，可以更立體更全面。」
小公視為開發計劃獲選團隊舉辦大師講堂。（圖／小公視提供）
對於市場與預算的現實面，艾米拉爾丁鼓勵創作者，「先寫出真正想說的故事」，因為市場會改變，但真誠的動機才最打動人。她最後總結：「在作品交出去之前，那段屬於自己的創作時光，是最自由、最快樂的。」該計畫由小公視 PTS XS與韓國影視製作公司Third Culture Content（TCC）、臺灣什一影視國際，共同打造，第一階段於今年7月1、2、3日連3天展開大師講堂。
漫威《STRANGE ACADEMY 奇異學院》製作人艾米拉爾丁（Amy Rardin）分享好萊塢開發經驗。（圖／小公視提供）
大師講堂邀請美國受歡迎的青少年題材影集製作人與編劇，如漫威《STRANGE ACADEMY 奇異學院》製作人艾米拉爾丁（Amy Rardin），還有《奇異學院》、《狼血少年》編劇黛比穆恩（Debbie Moon），以及《貞愛好孕到》美籍編劇潔西卡・歐圖（Jessica O’Toole）擔任講師，分享好萊塢編劇與開發經驗，從開發、提案到人物塑造的創作心法。最終階段從22組企劃中，選出4組進入國際開發階段，期待接下來的開發過程可以產出台灣自己的青少年題材影集。
《狼血少年》編劇黛比穆恩（Debbie Moon）談及《狼血少年》靈感源自書店裡一本關於「狼」與「血」的書。（圖／小公視提供）
黛比穆恩談及《狼血少年》靈感源自書店裡一本關於「狼」與「血」的書，她笑說：「一切都從兩個字開始，然後我才去想這兩個字背後的世界。」黛比指出，青少年戲劇的魅力在於「人物關係與成長掙扎」，比起奇幻設定，更重要的是角色之間的連結與共鳴。她以自身經驗說明，雖然作品講的是狼人世界，但「每個人都曾是青少年，那些情緒與困惑是永恆的，回歸到人，才是故事的本質。」面對平台需求與製作現實，黛比換個角度思考，也提醒創作者：「限制會激發更多創意。」她舉電影《大白鯊》為例，預算有限反讓懸念更強。對於Z世代觀眾喜愛短影音的現象，黛比認為關鍵仍在題材：「讓青少年真心感興趣的主題，自然能吸引他們。」
22組青少年影集開發團隊在經過2個多月的提案評選後，最終從他們的企劃中，選出4組進入國際開發階段，分別為《該死的一天 Fxxking Day》、《高校夢行者 High School Dream Walkers》、《青春重修有完沒完？！ Youth, Again?!》和《聽說拍電影是一件很熱血的事！》。
《貞愛好孕到》美籍編劇潔西卡・歐圖（Jessica O’Toole）擔任講師。（圖／小公視提供）
小公視也為了拓展國際市場觀眾，同時間取經好萊塢青少年影集或電影的開發經驗，亦邀請曾在美國家喻戶曉的青少年影集《神探南西》（Nancy Drew）的編劇，現在是Apple TV 爆紅科幻鉅作《末日地堡》的聯合執行製作人凱薩琳・迪薩維諾（Katherine DiSavino），與除了有編劇經歷，更參與了超過 50 集的電視影集演出，包括在《犯罪心理》和《實習醫生》中多集常駐角色的特雷莎·黃（Teresa Huang），擔任後續開發階段的國際導師，將陪伴入選團隊完成長達6個月的跨國劇本開發與提案工作坊，開發到一段落後，會邀請國際平台與製作公司評選有潛力進入製作的專案，此計劃透過小公視平台、跨國合作與專業導師協助，讓新世代創作者的原創故事有機會走向國際市場、開展出台劇的新類型戲劇。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
又一個資源逆天新疆美女！仙俠大製作加持，她有望成為下一個迪麗熱巴？
近期，由成毅主演的熱門仙俠劇《天地劍心》正在熱播，其中一位少數民族臉孔的演員引發關注：她就是來自新疆的加奈那，飾演劇中既溫柔又陰暗的卿離角色。作為央視女主角與仙俠大製作的雙重加持，加奈那的曝光度和話題性正在迅速累積，網友甚至將她與佟麗婭、古力娜扎、迪麗熱巴、哈尼克孜並列，封為「新疆五美」之一。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
曾被粿粿「無邊界感」攔腰摟抱！曹佑寧尬認：很難不看到新聞
粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人是因《全明星運動會》節目結緣，也曾是節目一員的曹佑寧3日出席2025三立集團內容創新發布會，被問到近來事件，尷尬坦言很難不看到新聞，因為真的太多討論，但自己沒有多想，當初在節目上也是專注在運動比賽上。鏡報 ・ 17 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 22 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《水龍吟》評價意外好看！羅雲熙、方逸倫相愛相殺，編劇來自霹靂布袋戲？非遺服化道華麗、劇情故弄玄虛
《水龍吟》首波評價1｜羅雲熙邪氣霸氣外露男主角羅雲熙飾演唐儷辭，亦正亦邪的氣質，被網友大讚太適合了！而且羅雲熙向來被網友們大讚武打戲優美，手形漂亮，飾演這種武功高強、世界第一的高手果然是說服力十足。搭配超華麗的服裝造型，網友們大讚可能也只有Marie Claire美麗佳人 ・ 18 小時前
屠穎遺體不運回台灣 今廣州火化家屬悲慟送別
資深音樂人、編曲大師屠穎近日驟逝，享年62歲。親友昨（2日）晚間透過粉絲團公告表示，屠老師將於今天下午三點在廣州市殯儀館火化，感謝所有粉絲與樂迷長久以來的關心與思念，也呼籲大家以自己的方式向他告別。鏡報 ・ 22 小時前
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛
金馬男星結婚了！對象是《浪姐》女星 2年前高調認愛EBC東森娛樂 ・ 14 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 3 天前
粿粿新片「槓上范姜」9點懶人包曝！網1關鍵不挺：死路一條
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），引發一波互撕大戲。對此，粿粿坦承與王子確實有逾矩行為、但並非離婚主因，更反控范姜向她索討破千萬的離婚費，也細數起2人婚姻上的衝突與帳目，該片一出又掀起兩極論戰。有網友特別整理出懶人包，搖頭表示「女方未離婚就出軌，死路一條」，而且背叛家庭還要爭取家人，「天大笑話」。民視 ・ 1 天前
金鐘影后出道40年首挑戰！劉瑞琪演「百合戲」慶幸已殺青：不然會愛上她
影集《整形過後》由温昇豪監製、導演林立書執導，集結三金陣容，包含金曲歌后艾怡良、金鐘影后劉瑞琪、金馬女配王渝萱出演，不僅揭開整形手術背後的真實世界，也映照每個渴望被看見的靈魂。劉瑞琪在劇中飾演「永馨」，與曹蘭飾演「淑華」組「馨華CP」，從影40年以來第一次詮釋同志角色，兩人絕佳默契就像上輩子就在一起過，「還好戲已經殺青，不然我可能會愛上她，阿彌陀佛！」鏡報 ・ 1 天前
坤達逃兵超後悔！剛到加拿大即返台 吳宗憲曝當下狀況「不滿還被上銬」
吳宗憲指出，坤達得知消息時，節目團隊已降落加拿大機場，當下便表明願意返台面對司法處理。吳宗憲曾詢問是否先完成拍攝再返國，對方仍選擇即刻回台，「他說還是回去好了」，顯示其誠意與責任感。對於外界關注坤達是否將繼續留在《綜藝玩很大》，吳宗憲坦言目前會讓對方暫時...CTWANT ・ 1 天前
任容萱認了恢單！ 曝Selina生子計畫
三立3日舉辦新劇的發佈會，《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽以及《我的媽媽欠栽培》鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈還有《佛系使者-阿夜》的姚以緹都出席。任容萱聊到姊姊Selina日前被誤以為懷有身孕，她澄清表示，「沒有啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
黃明志爆出在現場又涉毒！謝侑芯好友「最強奶媽」揭內幕開嗆：根本心裡有鬼
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導曾被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯日前驚傳在馬來西亞猝逝，享年31歲，不料昨（2）日卻爆出歌手黃明志當時在現場，且還因涉...FTNN新聞網 ・ 1 天前
從《颱風商社》主任「吳米鮮」出發 看韓劇「第二眼美女」金敏荷、金高銀、金多美...如何征服觀眾！
【文／江浩一】有些人的美不是第一眼的震撼，而是隨著時間讓人越來越著迷，這樣的「第二眼美女」在韓劇圈正在全面崛起。她們沒有刻意取悅鏡頭，也不走華麗路線，卻憑著細膩表演與真實氣質，讓劇迷不知不覺被吸引，就像金敏荷、金高銀、金多美、孔曉振與庭沼珉，從清新到內斂，各自在今年新作品裡展現不同層次的光。這五位演員共通點是從不刻意迎合主流審美，金敏荷的雀斑、金高銀的稚氣、金多美的單眼皮、孔曉振的自然線條、庭沼珉的笑紋，都讓螢幕多了一種不經設計的真實感，2025年的韓劇女主角風景因這群第二眼美女而變得更豐富。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
GD首攻大巨蛋親曝BIGBANG喜訊！甜用中文喊話：我是權志龍
GD權志龍首次登上台北大巨蛋開唱，吸引4萬粉絲朝聖！演唱會上，他不僅宣布BIGBANG明年四月將登上科切拉舞台，更以中文寵粉互動，讓全場瘋狂。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 22 小時前