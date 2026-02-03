漫威《無限傳奇》音樂會 4月全面升級前進北流

記者黃朝琴／臺北報導

漫威電影《無限傳奇》音樂會將於4月25、26 日在臺北流行音樂中心登場，海外首演指揮大衛．馬奧尼領軍NTSO國臺交演出，2小時濃縮MCU跨越 11 年的「無限傳奇」旅程，從《鋼鐵人》到《終局之戰》，現場對位23部電影經典畫面，集結多位奧斯卡級配樂大師的經典作，特別規劃「專屬燈光特效」，隨超級英雄主題音樂旋律變換舞台色彩，共同感受屬於漫威迷的集體情感。

牛耳藝術表示，漫威電影宇宙陪伴全球影迷走過青春歲月，漫威《無限傳奇》音樂會（Marvel Studios’ Infinity Saga Concert Experience）去年在國家音樂廳創下極高口碑，今年強勢回歸，首度移師北流，演出主打全面升級；北流在空間尺度與舞台運用發揮高度彈性，以更開闊的空間、更磅礴的視聽規模，不同於音樂廳，打造北流獨有的沉浸式漫威宇宙體驗。

《無限傳奇》音樂會集結11年、23部電影的英雄樂章，邀請觀眾踏上一段刺激且前所未見的現場音樂旅程，完整橫跨「無限傳奇」，從阿斯嘉人將宇宙魔方（Tesseract）藏匿於地球開始，穿越時空，直至東尼・史塔克最終的犧牲。觀眾將重返鋼鐵人、美國隊長與雷神索爾的起點，看見他們在漫威電影宇宙中找到自己的位置，而每位英雄都伴隨著令人難忘的專屬主題音樂。當地球最強英雄首次集結、攜手作戰時，那份屬於英雄的榮耀與使命、震撼與興奮也將再次被喚醒，為下一個復仇者時代揭開序幕。

這場漫威影業音樂冒險，串聯MCU的重要事件、主題與角色，向《復仇者聯盟》、《鋼鐵人》、《黑豹》、《黑寡婦》、《雷神索爾》、《美國隊長》、《驚奇隊長》、《浩克》、《蟻人》等經典作品致敬，還有更多英雄一同登場。星際異攻隊當然也不缺席，他們將在樂團的現場演奏下，帶來代表性的混音帶選曲，為這場盛會增添歡樂與能量。

《無限傳奇》音樂會以「現場對位影像（live-to-picture）」為核心的演出形式，由大型交響樂團精準對位大銀幕上的經典電影片段，讓音樂與畫面在同一時間點爆發情緒張力。從 2008 年《鋼鐵人》點燃序章，到 2019 年《復仇者聯盟：終局之戰》寫下告別，兩小時演出濃縮英雄的成長、抉擇與犧牲，也映照出觀眾自身走過的歲月軌跡。

音樂會上半場聚焦英雄的誕生與個人篇章，《鋼鐵人》、《美國隊長》、《雷神索爾》等角色主題音樂依序登場，展現各自鮮明的精神樣貌；下半場則將情緒推向高峰，重現《無限之戰》與《終局之戰》的關鍵對決，當《復仇者聯盟》主題旋律響起，英雄集結的瞬間再次震撼全場。

這次由海外首演指揮大衛・馬奧尼領軍，攜手交響樂團，主辦單位特別規劃專屬燈光設計，當每位超級英雄的主題音樂響起，舞台將同步呈現對應的英雄色彩，並隨著音樂節奏變化，搭配驚喜特效，強化現場的戲劇張力。

