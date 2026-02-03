漫威「無限傳奇」音樂會 4月震撼北流

記者黃朝琴／臺北報導

漫威電影「無限傳奇」音樂會4月25、26 日將在臺北流行音樂中心登場，海外首演指揮大衛．馬奧尼領軍NTSO國臺交演出，2小時濃縮MCU跨越 11 年的「無限傳奇」旅程，從《鋼鐵人》到《終局之戰》，現場對位23部電影經典畫面，集結多位奧斯卡級配樂大師的經典作，特別規劃「專屬燈光特效」，隨超級英雄主題音樂旋律變換舞臺色彩，共同感受屬於漫威迷的集體情感。

牛耳藝術表示，「無限傳奇」音樂會去年在國家音樂廳創下極高口碑，今年強勢回歸，首度移師北流，演出主打全面升級，打造北流獨有的沉浸式漫威宇宙體驗。

音樂會集結11年、23部電影的英雄樂章，邀觀眾踏上一段刺激且前所未見的現場音樂旅程，完整橫跨「無限傳奇」，觀眾將重返鋼鐵人、美國隊長與雷神索爾的起點，看見他們在漫威電影宇宙中找到自己的位置，而每位英雄都伴隨著令人難忘的專屬主題音樂。

這場漫威影業音樂冒險串聯MCU的重要事件、主題與角色，向《復仇者聯盟》、《鋼鐵人》、《黑豹》等經典作品致敬，還有更多英雄一同登場。

漫威電影「無限傳奇」音樂會4月前進北流，參考德國現場演出規格全面升級。（牛耳藝術提供）

音樂會2小時跨越11年23部電影經典畫面。圖為《鋼鐵人》。（牛耳藝術提供）