漫才喜劇碰上災難喜劇片《大蟒蛇》 首創喜劇跟電影跨界合作

傑克布萊克（中）與保羅路德（右）使出渾身解數，在《大蟒蛇》不顧叢林危機，只想一圓兒時夢想。（索尼影業提供）

《大蟒蛇》（Anaconda）儘管是翻拍經典動作災難片《大蟒蛇：神出鬼沒》，但從裡到外已經變成了一部災難喜劇片，多虧了渾身上下都是戲的傑克布萊克（Jack Black），搭檔一本正經胡說八道的保羅路德（Paul Rudd），兩個人不知死活跑去叢林慘遭巨蟒追殺，光聽這故事就無法一臉正經。乾脆邀請漫才團體加入，搞出了喜劇特別場。

《大蟒蛇》的首支預告一推出，就瘋狂戳中網友的笑穴，每個人看都忍不住哈哈大笑，儘管劇情是關於兩個陷入中年危機的好哥兒們，靈機一動翻拍兒時最愛的災難片。只是這兩個蠢蛋深入亞馬遜叢林展開拍攝，碰上真正的巨蟒現身，荒唐滑稽的片場瞬間變成致命戰場。在花絮中，兩位好兄弟展現出絕佳的即興演出默契，傑克布萊克更笑說：「我們這對活寶真的不能一起對戲耶，保羅每次都在攝影機後面耍白癡，害我一直笑場NG！」

為了迎接《大蟒蛇》上映，索尼影業破天荒與知名漫才團體「娛人時代」合作現場喜劇特別場，這也是首度有喜劇劇團與電影合作，在電影院推出沉浸式的映前表演，結合電影劇情量身訂做，帶來限量版無厘頭的精采演出。全台三場特別場即日起手刀開賣，分別為12月21日的高雄大遠百威秀影城、12月23日的MUVIE CINEMAS 台中TIGER CITY TITAN SCREEN、以及12月25日的MUVIE CINEMAS 台北松仁TITAN SCREEN，現場喜劇加上大銀幕饗宴，雙重享受一次擁有，堪稱夢幻連動。

