漫才少爺 日本靈魂住進台語日常

漫才少爺是來自日本知名娛樂公司吉本興業的搞笑團體，已深耕台灣10年的太田拓郎（左）和三木奮仍不習慣過年。（攝影／鄧博仁‧服裝／Paul Smith）

「最喜歡台灣的人情味！」來自日本知名娛樂公司吉本興業的搞笑團體漫才少爺，一搭一唱這麼說著。由太田拓郎犀利吐槽、三木奮無厘頭裝傻，兩人2015年為了推廣此文化來到台灣，沒想到一待就是10年，台語更無形滲透他們的日常，太田分享，有次回日本不小心撞到別人肩膀便下意識說歹勢，三木則愛聽鄰居用台語聊天，「台灣的歐巴桑很像大阪的歐巴桑，愛開玩笑、愛聊天、愛照顧別人。」現在偶爾也會加入閒聊行列。

站上舞台，漫才少爺更能直接感受台下溫度的變化，在日本與台灣表演漫才的差異，除了文化跟共鳴之外，兩人一致認為是觀眾反應的不同；相較日本觀眾偏向安靜且放鬆的觀看方式，台灣觀眾的熱情讓表演像是一場雙向對話，尤其是樂於互動、即時回饋的方式讓他們相當感動。

廣告 廣告

太田笑說：「來看我們表演的觀眾朋友特別又奇怪，他們特地付錢買票來看外國人講一個多小時的漫才。」還有一點令三木印象深刻的是，他去年參加一場音樂活動時，因為忘記要接哪首歌而在舞台上空白的15秒中，「我覺得對觀眾不好意思就閉眼睛唱歌，張開眼觀眾也是揮手、一起唱歌。」兩人更不斷在訪談中感謝台灣觀眾，真性情表露無遺。

來台10年，兩人認為回日本反而像出國，甚至被當成「中文很好的日本人」，而至今最難習慣的是「過年」，太田形容成每年賽程都不一樣的馬拉松賽，「12月31號雖然是最後一天，但每年過年時間都不一樣，有跑完後還要繼續跑步的感覺。」因過年機票太貴的現實因素，他們習慣過年前回日本，兩人也都曾受朋友之邀去對方家裡過年，雖覺得不好意思打擾，但打麻將、吃年菜等卻都成為暖心回憶；今年三木想帶家人去迪化街感受年節氣氛，近期愛上古著的太田則想去逛街，「老闆說過年會打折，一定要去。」

「定義快樂、幸福都是自己的想法吧！有人有很多錢也覺得不快樂，有人只有1000塊也可能會覺得快樂，自己怎麼想是最重要的、是自己可以決定的事。」對太田來說，幸福或許沒有標準答案，但能繼續在台灣講漫才、看到喜歡漫才的觀眾就很快樂，一旁的三木也補充：「在現場很明顯看得到成功失敗，觀眾笑的話成功，觀眾沒有反應的話失敗，現實真的很殘酷，所以看到觀眾開心的樣子、聽到笑聲，就覺得很療癒，漫才是沒有觀眾就沒辦法演的。」去年和達康.come回漫才的發源地大阪講中文漫才，也令他們印象深刻，認為一起發展的四個人可以一起講漫才是滿感動的事，三木與太田更期許今年能和更多台灣漫才師合作，把超越語言的力量帶給觀眾。