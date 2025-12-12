《漫才梅索太太》參演女星意外離世！曼哈頓街頭遭車撞上 享壽60歲

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

美國好萊塢女星、曾在影集《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs. Maisel）出演女警的溫妮戴維斯（Wenne Davis），周一（8日）在紐約曼哈頓街頭過馬路時，被一輛左轉的黑色凱迪拉克SUV撞上，導致頭部與身體多處受傷，經送醫搶救後依然宣告不治，享壽60歲。

綠葉影星溫妮戴維近期在紐約意外離世。（圖／溫妮戴維斯IG）

當地警方指出，該起肇事者為一名61歲的男性，在事發後留在現場配合調查而未逃逸。約市警察局高速公路交通事故調查小組正在調查這起事故主因，目前尚未對該駕駛提出控訴或將其逮捕。

溫妮戴維斯本名為溫蒂戴維斯（Wendy Davis），於1965年在北卡羅來納州的德罕（Durham）市出生，她在年輕時因隊表演、戲劇有興趣而搬到紐約逐夢，並以單口喜劇和其他藝術事業做為演藝身涯起點。溫妮戴維斯出道近20年，是影視圈中常見的綠葉角色，她曾參與《火線救援》（Rescue Me）、《性愛成癮的男人》（Shame）、《盲點》（Blindspot）等影集、電影作品的演出。

對於溫妮戴維斯的意外離是，她的經紀人哈里斯（Jamie Harris）在IG分享兩人合照表達哀痛之意，並在動態中悲痛悼念：「除了愛沒有任何的話想說，願妳安息，我的老友，我們會永遠想念妳。」（No words yet. Only❤️.Rest in peace, old friend. We will miss you forever.）

