漫改劇黑盒子解密1／首發單元〈造物獄〉引熱烈迴響 他們透露上架排序決策過程

李李仁（右）在〈黑白盒子〉飾演流浪漢，因神祕角色出現而一夕翻身。 （LINE台灣提供）

影集《黑盒子》改編自LINE WEBTOON同名漫畫，由LINE台灣與兔將創意影業共同出品，是首部台灣原創網路漫畫改編的影集作品。

原作故事風格多樣，涵蓋高難度奇幻場景。導演李昭樺具特效專業背景，除了為每個故事打造獨特的鏡頭語言，且在劇本階段便把視覺設計納入考量，以精簡預算和時間。主創團隊在IP選定、前期開發、劇本改編、製作及市場策略等階段累積的實戰經驗，值得業界參考。

LINE WEBTOON驚悚網漫《黑盒子》曾霸榜恐怖類漫畫排行榜前三名，逾5000萬次瀏覽。LINE台灣透過文策院媒合取得影視改編權後，考量故事場景涉及大量特效，找上有十多年相關經驗的導演李昭樺，雙方以策略聯盟方式建立夥伴關係，奠定穩固的合作基礎。

李昭樺表示，台灣很多劇集的開發動輒耗時2至3年，他提議先挑選其中一個故事製作試播集（Pilot）。LINE台灣執行長陳立人認為此舉有助兩個團隊盡快磨合，拍板定案。李昭樺先規劃一個故事線，不縮減製作規模和預算，希望拍出來的成品可當正片影集使用，最後完成短片版《黑盒子》，獲美國水牛城奇幻電影節最佳國際短片獎。

影集《黑盒子》改編自同名網路漫畫，導演李昭樺（左）與監製林佳韻（右）合力克服影視化面臨的挑戰。

本劇由 〈豬人〉〈星際救援〉〈造物獄〉及〈黑白盒子〉4個單元組成，集結新生代與實力派演員，包括陸夏、邱偲琹、張軒睿、傅孟柏、鄭人碩、莫允雯和李李仁等，上架後在Netflix台灣首播便躍升當週排行榜冠軍，接連8天維持不墜。

最受歡迎的單元是〈造物獄〉，李昭樺透露，主要與上架的順序有關。團隊曾因各單元上架的順序激烈討論。因為通常第一個單元讓觀眾留下既定印象，認定是整個影集的風格，一旦發現第2個故事與前一個不相干，可能會覺得困惑。

李昭樺表示，之所以把〈造物獄〉排在最前面，是因為最符合《黑盒子》原著漫畫予人的印象，驚悚之餘帶著獵奇風格，剛好〈造物獄〉同時符合兩個元素，也是目前迴響最多、最多人留言轉發的故事。監製林佳韻補充，當時大家討論很久，後來覺得〈造物獄〉的故事比較商業，在一般影劇平台上比較討喜，同時兼顧原著漫畫的特色及影劇市場偏好的內容，才決定讓它打頭陣。

