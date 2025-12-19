漫改劇黑盒子解密2／粉絲票選的故事改編難度大 導演、原作者互動頻繁惹她憂心

〈豬人〉以人與動物交換靈魂為題材， 鄭人碩（左起）、洪君昊與簡嫚書飾演家人。 （LINE台灣提供）

影集《黑盒子》由 〈豬人〉〈星際救援〉及〈黑白盒子〉和〈造物獄〉4個單元組成，是原著粉絲票選而出。LINE台灣影視開發製播部副總經理、監製林佳韻不諱言，選擇這個IP之後有點後悔，因為粉絲是從漫畫視角投票，一旦影視化就有很多面向要考慮。即使她與團隊也喜歡原作，但實際製作會面臨許多挑戰和困難。

為此他們在前期開發階段準備好20幾個故事大綱，再從中精選數個單元提供給編劇、製作人、監製和電視台投資方等業界人士，請教他們的意見。過程中受到質疑、被潑冷水，例如某位知名製作人直言〈豬人〉故事很荒唐，畢竟豬隻很難拍，加上其他怪異特效，更添難度。

廣告 廣告

導演李昭樺肯定林佳韻與團隊在前期的努力，認為田調與市調都做得很全面，結合專家建議，確保提煉出適合影像化的故事，「這些單元是透過一系列訪談與市調選出，不是大家喜歡做什麼就做什麼。」

《黑盒子》漫畫原作者Pony也參與改編，確保故事核心不變，也保留粉絲在乎的元素。（高雄電影節提供）

選定故事後，由《返校》編劇傅凱羚主導試播集的劇本開發，她也參與所有單元的劇情大綱，後續由李昭樺公司內部的開發團隊接手，針對親情、奇幻、獵奇等不同主題與風格，尋找適合的編劇。連同開發階段，總計歷時十個月完成劇本。

漫畫原作者廖軒毅（Pony）也參與改編，確保故事核心不變，也保留粉絲在乎的元素。李昭樺表示，與Pony氣味相投，很快成為好友，「Pony基本上很尊重我們改編的權利」，兩人常在半夜互通訊息。李昭樺會參考Pony有關粉絲想法的相關建議，再回頭修正，有時雙方溝通程度太頻繁，LINE台灣的製作團隊反而跳出來阻止。

對此林佳韻解釋，Pony對改編秉持支持和開放的態度，也給予改編方很大的空間，因此合作愉快，但此為特殊案例，不是一般影視改編會有的合作模式。主要是有些案例中，會因為作者太堅持部分細節，導致與影視單位不歡而散，她擔心《黑盒子》導演與作者的密切互動會誤導其他作者，以為這樣的情形是常態，並可能造成影視同業的困擾和負擔，才會適時踩煞車。

更多鏡週刊報導

漫改劇黑盒子解密1／首發單元〈造物獄〉引熱烈迴響 他們透露上架排序決策過程

漫改劇黑盒子解密3／「肉豬沒有辦法被訓練」 他曝〈豬人〉最難拍的一場戲