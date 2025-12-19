漫改劇黑盒子解密4／〈星際救援〉是漫畫粉絲改編首選 他藉細節賦予「小白」靈活形象

〈星際救援〉是粉絲敲碗一定要拍的故事，主角太空人由傅孟柏飾演。 （LINE台灣提供）

LINE WEBTOON驚悚網漫《黑盒子》曾霸榜恐怖類漫畫排行榜前三名，逾5000萬次瀏覽。LINE台灣透過文策院媒合取得影視改編權後，考量故事場景涉及大量特效，找上有十多年相關經驗的導演李昭樺，雙方以策略聯盟方式建立夥伴關係，奠定穩固的合作基礎。

影集由〈豬人〉〈星際救援〉及〈黑白盒子〉和〈造物獄〉4個單元組成，是原著粉絲票選而出。上架後在Netflix台灣首播便躍升當週排行榜冠軍，接連8天維持不墜，目前討論度最高的是〈造物獄〉，故事描述張軒睿和陸夏飾演的一對分手男女相愛相殺的過程。

廣告 廣告

李昭樺回憶，他倆讀本的時候嘻嘻哈哈，很開心。但是演到最後，這兩個人真的不敢跟對方講話，且殺青以後，各自都經過一週左右才恢復。飾演小雯的陸夏有幾天跑去大安森林公園的躺椅平復心情。張軒睿拍完後，有好幾天仍覺得自己還被綁在人檯上，原本陽光開朗的性格也因拍攝這部戲而顯得氣質陰鬱，兩個演員劇烈的轉變讓李昭樺印象深刻，並感謝他們為戲付出極大能量。

張軒睿（左）和陸夏（右）在〈造物獄〉飾演一對分手情侶。（LINE台灣提供）

〈星際救援〉是粉絲敲碗一定要拍的。為真實呈現宇宙氛圍，劇組選在LED虛擬攝影棚拍攝。李昭樺不諱言，虛擬攝影棚有其限制，僅在特定情形下才好用，比方火車、捷運和汽車等交通工具，因為有景框，有助於特效呈現。他取巧設計幾場在太空逃生艙的戲，「跟在車子裡面沒有什麼不同，只是玻璃大了點」，很適合在虛擬攝影棚拍攝。

片中外星生物小白的形象讓李昭樺費盡心思，原著的小白線條簡單，拍成影集必須改為較寫實的形象，同時要符合粉絲對於大眼萌怪的想像。經過多版本測試，最後決定賦予小白光滑外觀，僅在內側多加細節，並讓外星生物的動作更靈活。

李昭樺說：「如果仔細看小白，雖然沒有嘴巴、鼻子，也不能講話，動作卻特別靈動。甚至要砸窗子的時候還可以把身體拉好長。也就是說，還原原著，並且盡可能增加合理的細節，讓外星生物的動作更加靈活，就是我對於這個形象能做的事。」

〈星際救援〉單元的主角由傅孟柏擔綱，李昭樺表示，角色兼具孤高氣質和純真開朗，既憨厚又聰明的形象與傅孟柏相符。不過角色取名「孟白」是團隊很早就決定了，與主演演員的名字近似純屬巧合。

更多鏡週刊報導

漫改劇黑盒子解密1／首發單元〈造物獄〉引熱烈迴響 他們透露上架排序決策過程

漫改劇黑盒子解密2／粉絲票選的故事改編難度大 導演、原作者互動頻繁惹她憂心