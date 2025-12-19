漫改劇黑盒子解密5／〈黑白盒子〉莫允雯穿越時空化身神祕人 導演讚她天生有魅力

莫允雯（左）飾演的神祕女子是串起《黑盒子》4個故事的關鍵角色。 （LINE台灣提供）

影集《黑盒子》是首部台灣原創網路漫畫改編的作品，由四個單元組成，演員陣容堅強。其中，由莫允雯、李李仁主演的〈黑白盒子〉以交易時間延續生命為主題， 莫允雯在劇中化身野人女孩、英國19世界的芭蕾舞者、日本藝伎和現代單親媽媽等多重角色，並以面具人的這個關鍵角色串起各單元，她也因應故事展現出多樣造型。

導演李昭樺分享選角過程時表示，莫允雯長得漂亮、長相有點混血，加上形象神秘，讓人有興趣多看一眼，是選擇她的原因。李昭樺說：「我覺得選角很重要的一點是，哪怕她還沒有開口講話，觀眾就想看第二眼，這是很多演員不一定長得多漂亮，但就是天生有魅力，這點很重要。」

此次因應劇情發展，莫允雯要扮野人，還得練芭蕾、學日文，都是她不曾做過的事，她都盡全力完成，相當敬業。至於李李仁多年前在電影《西城童話》便飾演過流浪漢，「比較童話一點」，李昭樺則為〈黑白盒子〉裡的流浪漢賦予更寫實的形象。

〈豬人〉的鄭人碩飾演父親駕輕就熟，他為了角色，幾個月都不跟兒子聯絡，希望細膩詮釋出對孩子的思念之情。李昭樺回憶，某次有媒體訪問鄭人碩，後者透露，為了拍這部戲，有一兩個月沒跟小孩聯繫。

驚悚網漫《黑盒子》曾霸榜恐怖類漫畫排行榜前三名，日前推出紙本版。（翻攝自Line粉絲專頁）

談及製作經費，監製林佳韻表示，以相同規格的劇集而言，此專案的製作經費非常低，其中國發基金投資2000萬元。之所以能在有限資源下完成，除了李昭樺身兼投資方，等同投入核心的「家底」資源。LINE則提供平台方的資源，透過整合集團內部的媒體和社群平台，以「低到無法想像」的行銷預算，從核心粉絲的口碑效應擴散到主流影視社群。

本劇上架後在Netflix台灣首播便躍升當週排行榜冠軍，接連8天維持不墜。可惜受限節目規格、內容尺度和時間長度，《黑盒子》無法在電視台播出。林佳韻堅持以三集為一單元、每週上架一個單元的形式推出，此做法業界罕見，也不被看好，但她認為應回歸故事本身，一次把它講清楚。

李昭樺不諱言，單元劇有追看性的問題，各故事該如何連結亦是挑戰，雖然在評審會議屢被打槍，他們仍決定逆風而行，所幸最終得到觀眾認可，並引發網友討論、甚至二創，令人欣慰。

至於是否有望拍攝第2季，李昭樺表示，當初籌備階段有8個故事出線，他們先挑4個拍攝。

此次與LINE台灣的合作很有效率，花1年多就完成，未來要如何趁勝追擊，快速把故事影視化，把IP擴散出去，是他在思考的事情，或許會利用AI技術或其他形式，以維持熱度。至於正劇第2季的啟動時間點，他們也會仔細考慮。

