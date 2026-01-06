漫改新霸主？Netflix《我獨自升級》真人版官方強調視覺效果絕對頂尖

韓國超人氣作品《我獨自升級》去年確認由 Netflix 改編為韓國真人版影集。而根據官方釋出的消息，該劇將以 2026 年初作為開播目標，致力於將這部擁有龐大粉絲基礎的作品搬上小螢幕。Netflix 對此項目展現出極高的野心，承諾將投入大量資源，力求打破過往漫改作品的既定印象，為觀眾帶來前所未有的視覺饗宴。

去年動畫第二季完結獲得超高人氣。（圖源：アニメ『俺だけレベルアップな件』公式）

先前 Netflix 就表示過，為了忠實呈現原作中震撼的地下城場景與暗影軍團，本劇的視覺特效將交由全球頂尖的製作團隊操刀。製作團隊期望通過高規格的技術，樹立漫改真人影集的新標竿，讓全球觀眾見證最原汁原味的升級冒險。外媒 fandomwire 報導認為，尤其是在大獲好評的《航海王》真人版第一季後，已經證明 Netflix 確實有這個能力，而這承諾很可能會讓《我獨自升級》超越《航海王》真人版。

除此之外，近期也有許多消息指出，《我獨自升級》真人版預計在今年 4 月開拍，並且總共有 7 集。選角方面，官方則是去年就確認由邊佑錫擔綱男主角，飾演從「人類最弱兵器」蛻變為頂尖強者的成振宇；女主角「車海印」則由韓韶禧出演，詮釋劇中實力強大的 S 級女獵人。兩人將如何在劇中還原原作的經典戰鬥場面，已經成為粉絲熱烈討論的焦點。