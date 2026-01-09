漫月美特展點亮鹽水王爺廟巷

漫月美特展作品《有天》，成為藝術燈節連結在地資源的成功範例。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權∕鹽水報導

二０二五漫月美特展高掛於王爺廟巷口的作品《點亮‧有天》，由禹禹藝術工作室與王爺廟居民共創，除透過燈光訴說鹽水小鎮的時光故事之外，也成為這項藝術燈節連結在地資源的成功範例。

鹽水區公所指出，漫月美特展是屬於鹽水人的藝術燈節，有大量的地方藝術共創參與行動，包含歷年備受期待的王爺廟巷彩繪燈籠，今年已經邁入第五年。配合今年策展主題推出《點亮‧有天》作品，由在地藝術團隊禹禹藝術工作室持續串連地方資源，並自去年九月起陸續與各國中小學、高中、大專校院與地方社團，組織合作彩繪超過五百顆燈籠，透過參與民眾的創造與想像，匯聚每個人心中那個獨一無二的日子，持續在展期中點亮王爺廟巷。

作品《點亮‧有天》由禹禹藝術工作室與王爺廟居民共創。（鹽水公所提供）

《點亮‧有天》作品以燈籠吊掛範圍，標示出所管轄的「境」，保佑境內平安；並和月之美術館築光計畫共創行動串連，陸續以二０二一年的「點亮‧平安」、二０二二年的「點亮 ‧我們」、二０二三年「點亮‧愛呀」、二０二四年「點亮‧時光」概念，形成王爺廟巷的符號，讓燈籠成為每年的策展主題，持續點亮每年的漫月美行動。

二０二五年漫月美行動的策展主題為「透明的某日」，題字「有天」，作為本次展覽燈籠上的年度共創字體。因展區皆鄰近在地居民生活場域，提醒民眾參觀請放低音量，並保持環境整潔。漫月美特展每日啟燈時間為晚上八點至十點。