漫月美行動年度特展 鹽水登場

漫月美行動年度特展即日起至三月八日在鹽水街區巷弄展出，二十日在月港廣濟宮王爺廟廟埕開幕。 （記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕鹽水報導

「月之美術館｜二０二五漫月美行動」年度特展二十日起在鹽水巷弄間登場，文化局說，今年丹娜絲颱風重創台南，經地方及藝術團隊攜手修復十二件常設作品，也帶來七件全新的創作，為地方期待的月津港燈節暖身。

漫月美行動年度特展即日起至三月八日在鹽水街區巷弄展出，二十日在月港廣濟宮王爺廟廟埕開幕，在學校直笛團、熱舞團演出後，由副市長葉澤山和民代等一起揭幕，彩繪燈籠作品《點亮‧有天》掛滿整條巷子，參與活動的民眾可感受溫暖的氣氛。

葉澤山表示，市府「月之美術館」計畫，以「鹽水就是一座美術館」的概念，讓月津港燈節能量帶動地方發展；感謝在地學校和月之美術館合作，讓孩子們參與藝術創作，也感謝企業對藝術創作的支持，今年經歷丹娜絲風災，經由大家的努力，漫月美行動特展順利舉辦，也讓鹽水處處充滿藝術和文化氣氛。

文化局說，今年丹娜絲颱風重創台南，透過「二０二五漫月美行動」展覽，鹽水再次展現韌性重整再出發，修復十二件常設作品、七件全新創作。

亮點作品包括日本藝術家栗林隆，在修德拜亭帶來「樹」系列藝術裝置作品，觀者可走進作品裡面，體驗與樹融為一體、由鏡面映照自身的奇幻空間感受。

藝術家王振瑋為連成巷帶來作品《記憶的流動》，透過老宅屋頂常用的傳統材料瓦壓條彩繪，創造出色彩繽紛、有如時光隧道的空間。

藝術家石孟鑫為魚鱗巷帶來《路燈樹》作品，藉由路樹姿態與台灣家戶常見的黃色門柱燈符號所變形的裝置雕塑，以一種傾斜生長姿態，從街角空隙伸展。

王爺廟巷彩繪燈籠《點亮·有天》作品，透過參與民眾的創造與想像，持續點亮王爺廟巷。（記者陳佳伶攝）

文化局表示，王爺廟巷彩繪燈籠今年邁入第五年，推出《點亮·有天》作品，超過五百顆燈籠，點亮王爺廟巷。

與月津國小合作《月光下的約定》，以鹽水蜂炮為造型，蜂炮內部是學童創作的萬花筒，各自想像描繪鹽水元素，堆疊千變萬化的鹽水風景；《交織·鹽水》運用豐富想像力，透過剪影創作，描繪心中的鹽水印象。

《在田寮走一段》作品，帶領田寮社區居民手繪創作，以「鋼板」為創作基底，呈現地方共同生活的風景。

文化局表示，今年首次出現純音樂作品，包含魚鱗巷的「鱗光」、連成巷的「巷裡的氣息」、修德拜亭的「願在屋簷下」，以及王爺廟巷「過去的某個地方」，民眾可至月津故事館借用卡帶，在巷弄間行走時播放聆聽，感受復古的音樂記憶。