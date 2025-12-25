漫月美行動邀日本藝術家栗林隆來台創作 用藝術開啟心靈旅程與視覺驚奇

漫月美行動邀日本藝術家栗林隆首次來台創作，用藝術開啟心靈旅程與視覺驚奇。（記者李嘉祥攝）

▲漫月美行動邀日本藝術家栗林隆首次來台創作，用藝術開啟心靈旅程與視覺驚奇。（記者李嘉祥攝）

臺南市「月之美術館－2025漫月美行動」年度特展自即日起至2026年3月8日於鹽水街區巷弄展出，此次特邀請曾經參與「瀨戶內國際藝術節」等知名國際藝術活動的日本藝術家栗林隆首度於臺灣進行創作，於修德拜亭帶來全新的「樹」系列裝置作品，成為展覽亮點作品。

策展人陳禹廷表示，栗林隆老師得知臺南歷經丹娜斯颱風侵襲，鹽水也受到相當大的影響，因此構思《鹽水的樹》，期望在災後建立一個讓人駐足、欣賞，甚至開啟想像的空間，透過鏡面形成的深度與重複延長人們觀看作品的感受，也回應人與土地在變動之後所需要的時間，創造有趣的畫面與互動。

廣告 廣告

策展單位指出，《鹽水的樹》以土地的狀態、環境特性與空間為出發點，以「樹」為基本形態，將其垂直結構切割開來，在中軸設置鏡面，使視覺在其中不斷延伸、反射，形成一個向內展開的空間，也希望將此件作品能獻給每一位生活在臺南的人。

藝術家進駐鹽水二週期間，在鹽水修德拜亭感受場域歷史氛圍與空間，與臺灣的工班師傅一起現地搭建架構與材料配置，過程中原先預期的樹皮材料不敷使用，幸好透過藝術家游文富居中牽線獲臺大實驗林支援，大量取得創作樹皮材料，才能充分呈現作品完美的樣貌，其中樹木中間貼著鏡面玻璃，每一片的排列方式與角度，臺灣工班師傅們也跟著藝術家腳步扎扎實實審慎琢磨，對藝術家嚴謹的態度印象非常深刻。

文化局指出，不同其他燈節作品，藝術家栗林隆《鹽水的樹》著重呼應場域的氛圍，提出一種緩慢而內斂的觀看方式，讓土地、環境與人的關係自然地逐步顯現，期望帶給觀眾更多可以靜心對土地與生活的思考，是一件白天夜晚都值得靜靜觀賞的藝術創作，歡迎各界來鹽水感受日本藝術大師栗林隆獻給臺南人的禮物。