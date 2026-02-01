漫步台中花田拔蘿蔔 親子同遊體驗農村慢生活

【記者陳世長台中報導】春暖花開、花田正盛，為迎接農曆新年到來，台中市政府農業局輔導烏日區農會於（1）日舉辦「漫步花田 拔蘿蔔趣」活動，民眾捲起袖子走進田間，親手將一根根飽滿白嫩的蘿蔔從土裡拔起，農業局表示，希望參與民眾將「農業」、「飲食」與「環境教育」連結，動手體驗學習、享受農田樂趣，讓民眾接近土地、體會農民耕作的辛苦，提高農產業的認同及參與感。





農業局表示，蘿蔔盛產期在每年11月至翌年2-3月，雖然一年四季都吃的到，但冬季蘿蔔正好吃，全株都可食用，邀請親子家庭及一般民眾走進田間，透過親手拔蘿蔔的方式，實際體驗農作物採收的過程，深化民眾對農產業的認同與參與感，同時感受農村田園的樂趣與農民務農的辛勞。



今日活動也規劃多元手作與藝術活動，包括結合在地食材的「壽司DIY」，讓民眾動手捲出專屬自己的美味壽司；「療育組盆栽DIY」則透過植栽組合，帶來放鬆身心的綠療癒時光，深受民眾喜愛。活動當天藝術氛圍同樣為活動增添亮點，現場邀請人像素描老師即席為參加者繪製肖像，留下獨一無二的紀念；「田野寫生」活動則讓喜愛繪畫的民眾坐在花田邊，用畫筆記錄自然風景，享受慢活片刻。現場亦邀請在地青農設攤展售新鮮農產品與加工品，促進農產品行銷，提升消費量，進而帶動地方農業發展，增加農民收益，營造熱鬧溫馨的農村年節氛圍。



