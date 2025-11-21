漫步大崙山銀杏步道 金色森林、茶田雲海、仙氣竹林！南投鹿谷的深秋漫步好美
Photo Credits：v_star323、look1221
深秋的南投鹿谷，美得像一幅被風輕輕翻動的圖畫。當陽光灑落大崙山銀杏步道，金黃葉海在茶田之間微微閃爍，彷彿走進一座會呼吸的金色森林。轉個彎，雲霧在山谷裡緩緩升起，忘憂森林倒映著季節的靜謐，溪頭妖怪村的童趣氣息與森林園區空中走廊的壯闊視野交織成一段奇幻旅程。而孟宗竹古戰場的仙氣竹林，更是讓步伐不自覺慢了下來，只為多停留片刻。
【南投深秋景點】
大崙山銀杏步道觀景台
忘憂森林
溪頭妖怪村
溪頭森林園區
孟宗竹古戰場
大崙山銀杏步道觀景台茶田中的銀杏步道
Photo Credits： molly888666、lilianwang_tw、zhougengmin
大崙山除了銀杏森林步道或武岫農場， 還有大崙山觀光茶園、大崙山觀景臺、觀霧亭，銀杏樹錯落在茶園之間，時至秋旬，銀杏轉變成耀眼炫目的金黃色，交錯翠綠茶樹，走入茶園步道中如入夢幻之境。攝影師朋友特別提醒，因為景色太美又免費開放參觀，建議早點抵達避開人潮。
開放時間：週一~週五 9:00-15:00，週六、日 9:00-17:00
地址：南投縣鹿谷鄉羊彎巷800-1號
交通：台中高鐵站5號出口搭乘 台灣好行杉林溪路線（6883B）至「銀杏森林站」下車，再步行約 50 分鐘前往
忘憂森林
Photo Credits：look1221、_jia.c_、yan.mo___
忘憂森林的形成，也可說是一場美麗的錯誤。921地震後，崩落土石堵住小山谷出口，形成小型低水窪堰塞水潭，杉木聳立在水中產生倒影，加上位處海拔1600公尺，常年雲霧繚繞，增添了美麗與淡淡的憂愁感，因此取名為「忘憂森林」。
開放時間：8:30-16:00
地址：南投縣竹山鎮溪山路3-3號
交通：從台中干城站或高鐵台中站搭乘台灣好行6883B (台中─杉林溪) 或其他往杉林溪的客運，在「忘憂森林」站下車
溪頭妖怪村
Photo Credits：v_star323、karofi_raywu、myselfffly
在南投溪頭森林遊樂區入口處的明山妖怪村主題飯店，園區內充滿和風文化的造景，一秒就穿越來到日本。可以穿上浴衣再撐把小紙傘，走過鳥居、逛逛日式特色商店街，滿足一下那想飛的心吧!
開放時間：10:00-20:00
地址：南投縣鹿谷鄉興產路2之3號
交通：搭乘6883線公車至「溪頭」站下車，再步行前往
溪頭森林園區空中走廊森林裡的空中步道
Photo Credits：pinching_41、ruru1419、
溪頭自然教育園區內遍植杉、柏、紅檜、銀杏與孟宗竹等，共有1,600 種以上的植物、70餘種鳥類，並擁有 14 條各具特色的步道。其中一條步道高約22公尺的空中走廊，讓遊客在平均約50年以上樹齡的杉木林中蜿蜒漫步，居高臨下，可以呼吸到最清淨的森林空氣，也用與平常不同角度更接近森林。
開放時間：7:00-17:00
地址：南投縣鹿谷鄉森林巷9號
交通：搭乘台灣好行溪頭線至溪頭自然教育園區
孟宗竹古戰場漫步仙氣竹林
Photo Credits：g_______v_______g、qiuung、chihfan0717
南投鹿谷鄉盛產孟宗竹，像是知名景點溪頭國家森林遊樂區、小半天風景區裡，都能見到生長茂盛的竹林。孟宗竹林古戰場、長源圳生態步道是小半天園區內的私房景點，媲美京都嵐山竹林秘境，漫步其中享受悠然靜謐時光，愜意舒服。
開放時間：24 小時開放
地址：南投縣鹿谷鄉
交通：從鹿谷站或小半天轉乘計程車前往
*自然景觀可能因氣候、季節緣故有所不同，實際依現場為主
撰稿者/韓微微
