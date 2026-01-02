漫步東京後花園 走進江戶街角 一窺《神隱少女》場景原型
[Newtalk新聞]
提到東京，許多人的印象不外乎是高聳的摩天大樓與時尚街景。然而，從都心出發、僅約50分鐘車程，便能走進另一塊引人入勝的東京秘境，也就是被譽為「東京後花園」與「自然寶庫」的多摩地區。
多摩地區保留了豐富的自然風光與歷史底蘊，是熱愛東京、尋求深度新發現的絕佳新境。從小金井市「江戶東京建築園」的時光漫步，到「檜原之森玩具美術館」的木質溫度，再到吉祥寺「Petit村」充滿貓咪元素的可愛造景，多摩地區以豐富觀光景點展開各式旅程步調。無論是深度探索或輕鬆一日遊，都能引領旅人細細品味、邂逅「另一個東京」。
想親身感受東京多摩秘境更多魅力嗎？ 1月10日至23日台北松山文創園區將舉辦「東京多摩・島嶼魅力特別企劃展」，以珍貴的影像與精選內容，帶領旅人走進多摩與離島地區的自然風景和人文，開啟屬於你的下一段東京之旅。
江戶東京建築園─穿越時光 細品江戶生活風情
位於東京都多摩地區小金井市的「江戶東京建築園」，是一處可體驗江戶時代至昭和中期生活的歷史空間，透過保存與展示歷史建築，傳遞江戶以來城市與生活的變遷。
園區的一大特色在於，並非單純展示建築本身，而是營造宛如街角小聚落的生活景觀。來訪者可實際進入建築內部，體驗模型或影像無法呈現的真實感。2024年度的參觀人次約23萬人，其中甚至包括吉卜力工作室的宮崎駿導演多次造訪。園區內的「武居三省堂」尤為知名，被認為是宮崎駿導演創作《神隱少女》中鍋爐室場景的靈感原型
園區不僅呈現東京的歷史風貌，也為來訪者提供休憩與娛樂的空間。園內展示了大量江戶時代建築，其歷史價值極高，讓人重新理解與評價江戶時代的生活與文化。天明家除了主屋外，仍保留長屋門，展現高雅格調；室內簡樸，充分體現日式素雅的美感。
【INFO】
江戶東京建築園（江戸東京たてもの園）
地址：184-0005 東京都小金井市桜町3-7-1（都立小金井公園内）
交通方式：JR中央線武蔵小金井駅北口，轉乘巴士約5分
檜原之森玩具美術館─在自然懷抱中 釋放探索樂趣
位於東京都西端、多摩地區森林環抱的檜原村，從市中心搭乘電車與巴士約一個半小時即可抵達，是隨時可輕鬆造訪的理想去處。「檜原之森玩具美術館」是一座充滿木質溫潤氛圍的體驗型美術館，無論大小孩皆能盡情遊玩。細雨中來訪時，更能感受鮮明清新的森林綠意，享受悠閒森林漫步。
館內外大量使用檜原村當地產的杉木與檜木，木香氤氳的空間，讓訪客一踏入便能感受到林木的溫潤氣息。所有遊具與玩具皆為木製，甚至將五線譜黑板或校園裡的銀杏樹作為柱子再利用，每處細節都蘊含著小學時代的記憶。
館內約1,000㎡的寬敞空間中，設有檜木蛋型木球填充的木製球池、攀爬設施與滑梯、日本傳統玩具如劍玉、陀螺及積木等，從動態遊戲到訓練專注力的遊具，品類豐富，適合各年齡層一起共遊。館內另附設博物館咖啡廳「里山食堂」，兼具餐飲與休憩功能，在此可盡情放鬆享受遊戲時光。
檜原之森玩具美術館
地址：東京都西多摩郡檜原村小沢3783番地
交通方式：從東京市內出發搭乘JR中央線到立川車站約50分、轉乘JR五日市線於武蔵五日市車站約40分。
車站出口轉乘西東京巴士「藤倉行き」（1番のりば）に乗車し、「小沢」巴士候車亭下車後徒步２分鐘。
吉祥寺小村莊─漫步繪本世界 以童心之眼享受心旅行
位於武蔵野市的「吉祥寺Petit村」，是一處讓人重返童心的夢幻繪本空間。從吉祥寺站步行約5分鐘即可抵達，穿越商店街，一座覆滿藤蔓與花卉、宛如城堡般的建築映入眼簾，彷彿一頭撞進童話世界。
「吉祥寺Petit村」是一處複合設施，以繪本的世界觀為設計概念，充滿童趣與奇幻氛圍，令人不禁沉浸其中。園區內有多棟建築，特色店鋪包括貓咪咖啡廳「Cat Cafe 手毬之家」以及多間貓咪元素的雜貨小舖、選物店等，彷彿走在故事中精心打造的夢幻場景。
園區設計精巧，隨處可見小橋流水與融入貓咪元素的建築細節。打開童心，便能發現各處巧思彩蛋，展開一場繪本般的探索之旅。值得一提的是，入園免費，訪客可輕鬆造訪，從喧囂的日常步入這片靜謐的小綠洲。
吉祥寺Petit村（吉祥寺プティット村）
地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-2
交通方式：JR吉祥寺駅または京王吉祥寺駅から北口を出て徒歩約6～7分
更多Newtalk新聞報導
韓國空軍T-50訓練機緊急著陸後翻覆 2飛官成功脫險無傷亡
縮短3年興建時程 高雄橋頭科學園區提前正式啟用
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 374
203萬人開心！0050配息調升至1元 1/22除息
203萬人注意！元大台灣50（0050)今（2）日公布配息，每受益權單位擬配發1元，以收盤價66.95元換算，單季配息率為1.49%。Yahoo奇摩股市 ・ 42 分鐘前 ・ 1
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 416
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 1
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 41
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 3 小時前 ・ 9
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 101
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 56 分鐘前 ・ 455
主播鄭亦真生了！送女兒「台積電股票」當見面禮
主播鄭亦真生了！她2日分享已於元旦當天，順利生下女兒，自12月12日就開始待產，鄭亦真字句間滿是人母的喜悅：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子。」夫妻倆更是送上台積電的股票給女兒，作為見面禮：「讓她一出生就成為護國神山的小小股東！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 11
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 179
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 131
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 6 小時前 ・ 346
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 13
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 11 小時前 ・ 9
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 23 小時前 ・ 5
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 229
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
清算逾200次慘賠7.2億！ 黃立成沒在怕：將回來當大哥
淡出演藝圈、近年全力投入Web3與加密貨幣市場的「麻吉大哥」黃立成，2025年在幣圈歷經前所未有的震盪。隨著高槓桿操作遇上市場劇烈波動，他在短短一年內遭清算超過200次，帳面損失估計高達2,288萬美元，折合新台幣約7.2億元，成為華語幣圈最受矚目的話題人物之一。昨（1）日黃立成在社群平台高調喊話將回歸「當大哥」。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前 ・ 9