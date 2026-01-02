漫步東京後花園 走進江戶街角 一窺《神隱少女》場景原型

吉祥寺プティット村外觀。漫步於藤蔓與攀緣薔薇交織的風景，彷彿置身異國小鎮。 圖：吉祥寺プティット村 / 提供

提到東京，許多人的印象不外乎是高聳的摩天大樓與時尚街景。然而，從都心出發、僅約50分鐘車程，便能走進另一塊引人入勝的東京秘境，也就是被譽為「東京後花園」與「自然寶庫」的多摩地區。

多摩地區保留了豐富的自然風光與歷史底蘊，是熱愛東京、尋求深度新發現的絕佳新境。從小金井市「江戶東京建築園」的時光漫步，到「檜原之森玩具美術館」的木質溫度，再到吉祥寺「Petit村」充滿貓咪元素的可愛造景，多摩地區以豐富觀光景點展開各式旅程步調。無論是深度探索或輕鬆一日遊，都能引領旅人細細品味、邂逅「另一個東京」。

想親身感受東京多摩秘境更多魅力嗎？ 1月10日至23日台北松山文創園區將舉辦「東京多摩・島嶼魅力特別企劃展」，以珍貴的影像與精選內容，帶領旅人走進多摩與離島地區的自然風景和人文，開啟屬於你的下一段東京之旅。

江戶東京建築園─穿越時光 細品江戶生活風情

位於東京都多摩地區小金井市的「江戶東京建築園」，是一處可體驗江戶時代至昭和中期生活的歷史空間，透過保存與展示歷史建築，傳遞江戶以來城市與生活的變遷。

園區的一大特色在於，並非單純展示建築本身，而是營造宛如街角小聚落的生活景觀。來訪者可實際進入建築內部，體驗模型或影像無法呈現的真實感。2024年度的參觀人次約23萬人，其中甚至包括吉卜力工作室的宮崎駿導演多次造訪。園區內的「武居三省堂」尤為知名，被認為是宮崎駿導演創作《神隱少女》中鍋爐室場景的靈感原型

園區不僅呈現東京的歷史風貌，也為來訪者提供休憩與娛樂的空間。園內展示了大量江戶時代建築，其歷史價值極高，讓人重新理解與評價江戶時代的生活與文化。天明家除了主屋外，仍保留長屋門，展現高雅格調；室內簡樸，充分體現日式素雅的美感。

【INFO】

江戶東京建築園（江戸東京たてもの園）

地址：184-0005 東京都小金井市桜町3-7-1（都立小金井公園内）

交通方式：JR中央線武蔵小金井駅北口，轉乘巴士約5分

檜原之森玩具美術館─在自然懷抱中 釋放探索樂趣

位於東京都西端、多摩地區森林環抱的檜原村，從市中心搭乘電車與巴士約一個半小時即可抵達，是隨時可輕鬆造訪的理想去處。「檜原之森玩具美術館」是一座充滿木質溫潤氛圍的體驗型美術館，無論大小孩皆能盡情遊玩。細雨中來訪時，更能感受鮮明清新的森林綠意，享受悠閒森林漫步。

館內外大量使用檜原村當地產的杉木與檜木，木香氤氳的空間，讓訪客一踏入便能感受到林木的溫潤氣息。所有遊具與玩具皆為木製，甚至將五線譜黑板或校園裡的銀杏樹作為柱子再利用，每處細節都蘊含著小學時代的記憶。

館內約1,000㎡的寬敞空間中，設有檜木蛋型木球填充的木製球池、攀爬設施與滑梯、日本傳統玩具如劍玉、陀螺及積木等，從動態遊戲到訓練專注力的遊具，品類豐富，適合各年齡層一起共遊。館內另附設博物館咖啡廳「里山食堂」，兼具餐飲與休憩功能，在此可盡情放鬆享受遊戲時光。

檜原之森玩具美術館

地址：東京都西多摩郡檜原村小沢3783番地

交通方式：從東京市內出發搭乘JR中央線到立川車站約50分、轉乘JR五日市線於武蔵五日市車站約40分。

車站出口轉乘西東京巴士「藤倉行き」（1番のりば）に乗車し、「小沢」巴士候車亭下車後徒步２分鐘。

吉祥寺小村莊─漫步繪本世界 以童心之眼享受心旅行

位於武蔵野市的「吉祥寺Petit村」，是一處讓人重返童心的夢幻繪本空間。從吉祥寺站步行約5分鐘即可抵達，穿越商店街，一座覆滿藤蔓與花卉、宛如城堡般的建築映入眼簾，彷彿一頭撞進童話世界。

「吉祥寺Petit村」是一處複合設施，以繪本的世界觀為設計概念，充滿童趣與奇幻氛圍，令人不禁沉浸其中。園區內有多棟建築，特色店鋪包括貓咪咖啡廳「Cat Cafe 手毬之家」以及多間貓咪元素的雜貨小舖、選物店等，彷彿走在故事中精心打造的夢幻場景。

園區設計精巧，隨處可見小橋流水與融入貓咪元素的建築細節。打開童心，便能發現各處巧思彩蛋，展開一場繪本般的探索之旅。值得一提的是，入園免費，訪客可輕鬆造訪，從喧囂的日常步入這片靜謐的小綠洲。

吉祥寺Petit村（吉祥寺プティット村）

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-2

交通方式：JR吉祥寺駅または京王吉祥寺駅から北口を出て徒歩約6～7分

