漫步綠堤，護水同行！二河分署聚力地方共築永續水岸

【民眾新聞網方健龍新竹報導】沿著溪流前進，不只是風景，更是人與土地共同守護的記憶。經濟部水利署第二河川分署持續推動「綠美化水岸土地認養」行動，期盼透過地方公所與社區的共同參與，讓堤防空間兼具防洪、安全與景觀功能，成為民眾親近自然、體驗生活的綠色走廊。

第二河川分署今（114）年7月於苗栗縣南庄鄉舉辦「漫步綠堤・護水同行」綠美化水岸土地認養觀摩活動，邀集南庄鄉、竹南鎮、竹東鎮、頭屋鄉及大湖鄉等地方公所參與。活動結合現地導覽與經驗分享座談，展現各地推動堤岸綠美化的成果與創意，並凝聚地方與水利單位在水岸維護上的合作共識。

經觀摩與交流後，多數公所對堤防及水防道路的綠美化維護展現高度興趣與積極態度。目前竹南鎮、造橋鄉、竹東鎮及芎林鄉公所均表示，將就轄內水防道路接管及堤防綠美化認養事宜進一步研議，並與二河分署保持密切聯繫，後續再推動正式申請及簽約作業；二河分署也將配合辦理相關設施設置與環境改善工程，與地方共同營造安全、宜居且具特色的優質環境。

二河分署分署長楊人傑表示，「綠美化水岸土地認養制度」係依據「經濟部水利署轄管綠美化水岸土地維護管理要點」辦理，地方公所或社區團體可提出認養申請，由二河分署提供植栽、工具、材料及誤餐補助等必要資源。

楊人傑分署長強調，綠美化不是額外的工作，而是讓民眾成為環境守護者的重要途徑。當地方共同參與水岸維護，不僅能提升堤防安全，也讓生活環境更加美好。未來二河分署將持續與地方政府攜手推動，讓防洪設施成為串聯人與自然、社區與觀光的綠色網絡，共同實現水岸共榮、永續共好的願景。