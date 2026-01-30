漫步花田冬季食農教育田野活動 2/1烏日登場





臺中市烏日區農會秉持推廣在地農村文化價值、行銷農業產銷特色與服務地方鄉親的宗旨，將於本週日(2月1日)上午於同興宮舉辦『115 年度漫步花田冬季食農教育田野活動』，邀請民眾走進冬日農村，在繽紛花海與開闊田野中，感受土地孕育出的自然風景與農村生活的溫度。

農會總幹事張漢強說，本次活動以冬季稻田花海為主要場域，盛開的花田隨風搖曳，鋪陳出一幅專屬冬季的農村風景畫。活動結合農村文化導覽、田園音樂會及休閒農業元素，營造悠閒舒適、適合親子共遊的農村氛圍，讓大小朋友在花海中漫步、拍照、放慢腳步，親近自然、享受難得的田園時光。

活動特別規劃「花田親子寫生活動」，鼓勵親子席地而坐，以畫筆記錄眼前的花海景致與冬日農村樣貌，透過觀察色彩、線條與自然細節，培養孩子的專注力與美感素養，也讓親子在共同創作中留下專屬於冬季花田的美好回憶。

當天亦規劃金牌米壽司 DIY、綠療癒盆栽 DIY 等體驗課程，透過輕鬆有趣的動手實作，傳遞均衡飲食、地產地消及友善環境等食農教育核心理念，引導民眾從生活中認識農業、理解永續的重要性。民眾亦可漫步於樂活烏溪綠廊休閒步道，品嚐農村經典菜頭粥，在樸實溫潤的滋味中感受年節氛圍，細細體會冬日農村的溫暖人情。

烏日區農會表示，透過持續辦理食農教育及農村體驗活動，不僅拉近農業與民眾生活的距離，也落實深耕地方、培育農業人才與推動永續發展的使命。冬季食農教育田野活動誠摯邀請親子家庭與民眾共襄盛舉，一同走進花田、親近自然，在花海與畫筆之間，感受幸福農村的美好風景，共迎嶄新的一年。

