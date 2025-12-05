漫活是樂活事 2025台灣工藝獎特展感受台灣工藝之美

由國立台灣工藝研究發展中心主辦的「2025台灣工藝獎特展」台北場今天(5日)在新光三越A9館開幕。今年以「漫活SLOHAS_是樂活事」為主題，呼應循環、永續的趨勢，呈現台灣工藝創作能量及特色，歡迎民眾到場參觀，感受台灣工藝的特殊魅力。

由文化部、台灣工藝研究發展中心及新光三越文教基金會共同舉辦「2025台灣工藝獎特展」台北場5日登場。工藝中心主任陳殿禮表示，說到工藝，大家常以「手作」、「慢」作為工藝的既定印象，但其實隨著時代演進，當代工藝早已跨越傳統框架，從工藝1.0進步到現在4.0，結合科技、設計跟永續的概念，並貫穿「真、善、美、心」的核心精神。

廣告 廣告

而這次工藝展適逢工藝中心邁入第71個年頭，陳殿禮表示工藝要走入生活，「活工藝、工藝活」才能真正落地，成為個人創作與品牌發展的重要力量。

他感謝所有台灣工藝的先進前輩，保留台灣最在地的工藝文化，成為後來年輕世代的土壤，使得創新的種子長出茁壯的樹，並結成有台灣味的果實，並讓全世界一起享受台灣工藝的幸福跟美好。陳殿禮：『(原音)未來用台灣味的工藝走向全世界，一起用SLOHAS這本譜，一起奏出最美麗的樂章，創出屬於台灣的歌謠，讓全世界都能享受到台灣工藝的幸福跟美好。』



工藝中心主任陳殿禮致詞歡迎大家一起感受台灣工藝的真善美心。(楊雨青攝)

本屆台灣工藝獎透過創作獎及協作獎兩大獎項，表彰當年度台灣工藝的卓越作品和跨域協作成果。展覽內容呈現台灣工藝的創作能量、跨界合作與產業推展成果。主辦單位表示，本屆獲獎作品跨越材質、技術、造型與觀念，在多元對話間反映出當代台灣社會與文化脈動，展覽以生活風格、沉浸體驗與主題策展相互串連，希望參觀民眾在美學、感官及文化中感受工藝的溫度與力量。

台北展期自5日至16日止，台南展期則從24日至明年1月4日止。更多訊息請至台灣工藝獎網站(https://tca.ntcri.gov.tw/)或工藝中心官方臉書查詢。(編輯：陳士廉)



獲得2025台灣工藝獎新光三越特獎的作品"凝視"。(楊雨青攝)