漫漫山海・慢村臺東 讓臺東山海氣息走進城市味蕾



在城市的快節奏中，一股來自臺東山海間的清新氣息正悄悄蔓延。農業部農村發展及水土保持署臺東分署結合臺東縣政府共同推動的「2025臺灣國際食品展—漫漫山海・慢村臺東」，將於11月14日至17日於台北南港展覽館一館1樓（攤位K715）展出，透過視覺、味覺與故事交織的展區設計，邀請大家在城市中品味臺東的慢生活。展場主題「漫漫山海」取自山與海的筆觸意象，線條的流動象徵自然的節奏，也描繪出臺東人與土地共生的溫度。主視覺以筆刷層次表現山海的韻律，搭配「慢村臺東」的插畫筆觸，讓整體空間如同一幅會呼吸的風景畫。

今年展出以「漫漫山海・慢村臺東」為核心，集結茶葉、稻米、蜜餞、果乾、蜂蜜與特色加工品等臺東好物，展現臺東農村產業的多元與永續成果。這不僅是商品的呈現，更是一場土地故事的延續。每一項好物都來自真實的風景與生產者的心意—如茶園間的清香、稻浪間的光影、太平洋的風，都是臺東生活的節奏與香氣。

本次展出共匯集臺東縣內21個參展攤位，由「臺東好物」、「慢村臺東」與「漫漫山海」三大展區組成，共計25家農村社區業者參加，現場展現地方產業的創意能量與豐富風貌。

臺東與土地間的共生

其中「漫漫山海x台東巡禮」禮盒為本次展區亮點，由農村水保署臺東分署策劃整合，結合梓園碾米廠、博雅齋、島嶼見學、美元蜜餞、德朱利斯、美興同盟、花蒔間、樂蜂場、阿山哥等多家業者共同推出。禮盒以「旅途中與土地的自然相遇」為核心概念，設計三款主題：「一碗臺東・茶香米暖」、「山海風土・慢嚐臺東」與「蒔間拾光・品味山野」，將茶香、米香、海味與果香融合，傳遞臺東風土的溫度與誠意。

漫漫山海，是一種節奏，也是一種溫度。從山到海，從一碗茶泡飯到一杯紅烏龍，這場展覽不只呈現產品，更訴說土地、時間與人之間的關係。當城市的腳步太快，不妨在這片展區裡，讓自己慢下來，感受那份從土地湧出的真味與回甘。

