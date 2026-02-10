「漫畫之都」埼玉縣訪高 以文創交流深化台日議會情誼

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】日本埼玉縣議會「日台友好議員連盟」訪問團由團長鈴木正人議員、副團長梅澤佳一議員率領，今（10）日上午蒞臨高雄市議會，由國民外交促進會會長湯詠瑜議員接待、副會長鄭孟洳、白喬茵、陳幸富等議員共同出席陪同，雙方並互贈「蠟筆小新」公仔、「超人力霸王」紅包，象徵以文創交流，持續深化台日議會情誼。

湯會長首先恭喜日本首相高市早苗帶領自民黨在這次眾議院改選中，單獨取得超過三分之二絕對優勢席次，更包辦埼玉縣16個單一選區全部議席，也恭喜「台灣女婿」山口晉再次當選、重返國會。

湯會長也特別推崇埼玉縣享譽國際的「漫畫之都」美名，並提及《蠟筆小新》、《龍貓》、《未聞花名》、《原子小金剛》、《足球小將翼》等多部經典動漫作品，早已成為世代共同的文化記憶，也成功將文創能量轉化為城市品牌與觀光動力。

她指出，這樣的發展經驗與高雄近年積極推動影視拍攝、文創產業及設計能量的城市行銷路徑高度契合，為雙方在文化內容、青年創意與城市品牌交流上，開啟更多合作想像。

湯會長也向訪團分享高雄市議會的民主特色。她表示，第四屆高雄市議會共有62位議員，其中女性議員24位，女性參政比例達39%，不僅是議會引以為傲的成果，更展現高雄重視多元、平權與包容的民主價值，讓埼玉縣訪團對高雄進步而開放的參政環境留下深刻印象。

鈴木正人團長今日則帶來首相高市早苗的宣傳手冊，感謝台灣對於自民黨勝選的祝賀，期盼未來台日關係更穩固；他說，埼玉縣是漫畫聖地，人口數位居全日本第5名，期盼未來跟高雄有更多交流，增進彼此共榮發展。

展望未來，湯會長強調，議會外交是深化城市理解與守護友誼的重要力量。高雄市議會將持續扮演交流推手角色，在既有的互信基礎上，推動雙方在產業、觀光、文化與青年交流等多元面向的合作，讓高雄與埼玉的友好關係，在這座面向世界的港灣城市中持續深化、歷久彌新。（圖╱高雄市議會提供）