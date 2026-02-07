漫畫家簡嘉誠再次攜手檔案局 推原創作品「鏽色山城」

（中央社記者潘姿羽台北7日電）台灣漫畫家簡嘉誠先前與國發會檔案局合作，將史料轉化為原創漫畫「青空下的追風少年」，2024年獲日本國際漫畫賞金獎肯定。如今檔案局再次與簡嘉誠合作，推出漫畫「鏽色山城」，描繪因金礦開採而興盛的山城。

國家發展委員會檔案管理局今天在台北國際書展推出漫畫「鏽色山城」，這部作品由漫畫家簡嘉誠執筆，以獲登錄為世界記憶國家名錄的「台灣金銅礦務產業檔案」為創作素材，描繪因金礦開採而興盛的山城，兩位身分性格迥異的少年相遇，展開一段青澀悸動的情誼，並重現礦山的歷史記憶。

「鏽色山城」以日治時期的金瓜石為背景，描寫性格內斂的日籍少爺與自由熱情的台灣少年意外相遇，在彼此身上看見未曾想像的世界。故事融入山神祭的震天鼓聲、扶鸞的神祕低語，以及在炙熱幽閉的礦坑中，礦工們賴以維生的水火燈等特有的山城文化，引領讀者重返黃金盛世。

檔案局局長林秋燕指出，「鏽色山城」故事立基於形式多元、極具稀有性的台灣金銅礦務產業檔案，這批檔案是見證台灣礦產發展的重要史料。檔案局與漫畫團隊在創作過程中，反覆爬梳檔案內容，踏查山城遺址及黃金博物館等地，細緻考究時代背景及開礦技術，藉由漫畫轉譯，希望將檔案裡熠熠生輝的時代樣貌躍入大眾眼中。

新書發表會上，簡嘉誠與檔案局研究員許峰源進行對談，交流創作與檔案背後的故事。

簡嘉誠談及創作理念時表示，原本以為再次與檔案局合作，對檔案素材的掌握會更得心應手，沒想到取材過程中，還是經歷史料打磨、現地取材與情感轉化的挑戰。他期待這部作品帶領讀者走進礦山歷史現場，感受台灣記憶所蘊藏的溫度與力量。

許峰源則介紹台金檔案如何記錄礦業制度、開採技術與員工日常生活，並成為創作的重要素材來源。

檔案局指出，透過對談，不僅呈現檔案研究與漫畫跨域的無限性，也讓現場讀者更深入理解作品背後的史料基礎與創作思考；期盼透過原創漫畫，讓檔案記載的時代軌跡、生活印記及集體記憶被看見，也邀請更多創作者走進國家檔案館，挖掘與轉譯豐沛的檔案資源，使創作更加真實動人。

「鏽色山城」即日起在各大通路販售，並於檔案局全球資訊網提供試閱（https://www.archives.gov.tw/tw/arctw/82-12198.html）。（編輯：張均懋）1150207