漫畫家高橋伸輔突發心肺停止送醫 家屬悲痛證實成植物人

日本漫畫家高橋伸輔（左）成植物人。（圖／翻攝IG／shinsuke0330）

日本漫畫家高橋伸輔因繪製《テッペン～那須川天心物語～》而受到格鬥迷與漫畫迷關注。其家屬昨（1日）透過官方社群發布聲明，證實高橋已於2025年9月7日因心律不整突發心肺停止，雖經緊急送醫與多次急救，仍因大腦長時間缺氧造成嚴重損傷，目前處於植物人狀態。

聲明指出，當日高橋倒下後，救護人員一路以AED進行心肺復甦，但仍無法恢復自主心跳。送醫搶救三天後，醫療團隊判定他因缺氧時間過長，出現缺氧性腦病變，僅有腦幹保留基本生命功能。其後高橋由加護病房轉入一般病房，但整體狀況仍不樂觀。

廣告 廣告

家屬表示，高橋目前雖已能自主呼吸，但仍無意識反應，尚未能與外界互動。他們強調，高橋仍在努力「活著」，並希望外界能持續為他祈禱，盼望有一天他能甦醒，再次拿起畫筆。

在聲明中，家屬也表示並未放棄任何可能改善病況的方法，包括持續醫療治療與長期復健等。未來官方社群帳號將由家屬代為更新，直到高橋恢復能力為止。他們希望透過公開現況，讓讀者與支持者能持續傳遞祝福。

高橋伸輔自2019年開始連載《テッペン～那須川天心物語～》，以漫畫形式記錄日本格鬥選手那須川天心的成長與訓練歷程。那須川天心以踢拳、綜合格鬥出道，後跨足職業拳擊，多次奪冠，被外界稱為「神童」，在日本格鬥界具有高人氣。高橋的作品因真實呈現那須川的職業道路而受到讀者喜愛，也成為不少格鬥迷關注的作品之一。

高橋重病的消息曝光後，許多粉絲在社群留言表達心痛與惋惜。有人寫下：「那本漫畫陪伴我度過許多低潮，希望高橋老師能再醒來。」也有讀者表示無論未來發展如何，都會持續支持他。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

郝蕾疑諷辛芷蕾「扯頭髮就奪影后」 遭炎上辯稱是烏龍：不是說她

孫生鬆口分手多芬「每天都睡不好」 女方揭心累真相：這段時間努力過了

大谷翔平出戰WBC備受關注 郭泓志回應了