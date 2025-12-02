漫畫家高橋伸輔變植物人 醫：當下急救最關鍵「腦缺氧6分鐘就危險」

44歲的日本漫畫家高橋伸輔因心律不整突發心肺停止，目前陷入植物人狀態。高橋以描繪格鬥天才那須川天心的作品《巔峰～那須川天心物語～》聞名，家屬證實他已於2025年9月7日發生意外，即使使用AED急救仍未恢復心跳，醫療團隊判定他出現缺氧性腦病變，目前雖能自主呼吸，但完全無意識反應，也就是植物人狀態。

漫畫家高橋伸輔因大腦長時間缺氧，導致腦部部分受損，目前處於植物人狀態。（圖／翻攝自高橋伸輔臉書）

根據台北慈濟醫院衛教資料指出，當患者心肺功能停止，大腦會因無法得到血液灌流而缺氧。腦部對缺氧的耐受力僅有4-6分鐘，這段時間被視為黃金急救時間，超過後便會造成不可逆的腦部損傷。輕微情況可能導致記憶力退化、反應遲鈍，嚴重則可能變成植物人甚至腦死，缺氧時間越久，患者的存活率越低。

廣告 廣告

醫療專家表示，理想狀態是在4分鐘內進行心肺復甦術以維持腦功能。然而，即使現代人普遍對心肺復甦術有基本認識，但實際發生時多會因驚嚇、慌張而手足無措，甚至試圖叫醒病人而耽誤寶貴的救援時間。除了及時找出病因接受手術外，身旁家人友人臨危不亂立即進行心肺復甦術，並通報119，是影響預後的重要因素。

高橋伸輔所繪的《テッペン～那須川天心物語～》自 2019 年開始連載，以漫畫方式敘述當時極具話題與潛力的格鬥選手那須川天心的成長與奮鬥過程。 （圖／翻攝自高橋伸輔X）

嘉義大林慈濟醫院腦神經外科醫師廖家麟指出，此案例關鍵在於心臟曾停止跳動，導致腦部產生缺血與缺氧，進而造成繼發性的缺氧性腦病變。這類病人腦傷的嚴重程度，與急救時間早晚及缺氧時間長短有絕對關係。

廖家麟進一步說明，若病患在倒下時有受過良好訓練的人立即給予高品質CPR，維持腦部基本血流與氧氣，或者很快恢復心跳，腦部受傷程度就會相對減輕，清醒機率也較高。反之，若無人發現或處置過慢，導致長時間心臟驟停，即便救回生命，腦部也常因嚴重且不可逆的缺氧損傷，導致意識無法恢復。

面對漫長的復健之路，廖家麟建議家屬設立停損點，通常以半年為觀察期。若期間內病況有起色就繼續積極治療，若半年後仍無明顯進步，則需考量家庭經濟與資源分配，避免無止盡的投入醫療黑洞而拖垮家庭。

延伸閱讀

影/活跳跳「螈科動物」藏褲襠 4走私客行色匆匆遭陸海關抓包

影/二哥差點變表哥！高國豪私約二嫂 3兄弟蘇澳街頭2打1

日均13hrs！陸25歲上班族疑過勞死 冷血公司火速設「離職」