漫畫家高橋伸輔「突發心肺停止」緊急送醫！家屬證實成植物人

日本漫畫家高橋伸輔成植物人。翻攝IG@shinsuke0330

日本漫畫家高橋伸輔以描繪格鬥天才那須川天心的漫畫作品《テッペン～那須川天心物語～》（《巔峰～那須川天心物語～》）深受粉絲喜愛。其家屬今（1日）透過官方社群發布聲明，指出高橋伸輔2025年9月7日因心律不整突發心肺停止，雖然緊急送醫、沿途施行AED心肺復甦，仍無法恢復自主心跳，經搶救後因大腦長時間缺氧，醫療團隊判定其出現缺氧性腦病變，處於「植物人」狀態。

高橋伸輔家屬代為發文。翻攝IG@shinsuke0330

能自主呼吸但無意識 家屬盼奇蹟出現

家屬聲明指出，高橋伸輔已經從加護病房轉入一般病房，生命狀況仍不穩定。雖然他已能自主呼吸，但完全沒有意識反應，也無法與外界互動，家屬形容他仍在努力「活著」，期盼奇蹟降臨，並懇請粉絲持續為他祈禱，希望有一天他能甦醒，重新拿起畫筆，回到創作第一線。

家屬未放棄任何可能 將持續更新病況

家屬強調，他們沒有放棄任何讓高橋恢復的可能，無論是各項醫療方式、長期復健或新的治療方法，都會盡力嘗試，未來關於病況的更新將由家屬代管官方社群帳號發布，直至高橋能親自與讀者交流，「我們希望透過公開現況，讓更多人把力量與祝福傳遞給他。」

高橋伸輔以作品《巔峰～那須川天心物語～》走紅。IG@shinsuke03

《那須川天心物語》象徵意義深 粉絲湧入祈福

高橋伸輔自2019年起連載《テッペン～那須川天心物語～》，以漫畫形式重現那須川天心在踢拳、綜合格鬥到進軍職業拳擊前的成長與挑戰，那須川因天賦與戰績被譽為「神童」，在日本格鬥界人氣極高，使得作品更具象徵意義，消息傳出後，不少粉絲湧入社群留言祈福，希望他可以早日甦醒過來。



