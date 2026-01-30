《漫畫藝術研究》論文集 反映專業前沿與趨勢

（記者鄭松維∕台北報導）漫畫可以很通俗，也可以很學術！常設於臺北市立圖書館中崙分館（漫畫特色館），每月第二個週六下午舉行的漫畫讀書會，由台灣最具代表性的漫畫組織中華漫畫家協會執行，運作超過已20年。2025年協會現任理事長楊心怡（凌群），將讀書會提升為漫畫研究院，講座除了按照既定講題實施外，講師還得撰寫報告論文，編印《漫畫藝術研究》成冊以為誌。

楊心怡理事長（右3）編印《漫畫藝術研究》論文集，提升漫畫學術價值。左一卡通導演謝金塗，右一漫畫家LCC，右二鄭雅鈴。

凌群表示，中華漫畫家協會成立25年，常年與台北市中崙圖書館互動合作，活動非常頻繁，除舉辦漫畫研習營、漫筆獎比賽，漫畫展覽外，要數漫畫讀書會是經常性的活動，每月第二個星期六都會與漫畫會員、會友，新進參與者交流座談，是協會推廣漫畫藝術創意活動的主要展台。

臺北市立圖書館中崙分館每月第二個週六下午舉行漫畫讀書會。（攝影∕記者鄭松維）

但是這麼多年，漫畫老師講述的精彩內容都沒有保存留下紀錄，實在可惜！因此從2025年第九屆開始，做為新任的會長，有必要把中崙圖書館漫畫讀書會講堂，每位漫畫老師的漫畫研究論文收編成年度饋麗的專刊，好讓漫畫愛好者有機會翻閱品嘗，也是我為中華漫畫家協會服務的職責所在。

漫畫讀書會是愛好者的聚會，更是一個融合專業技術分享與藝術交流的深度社群。（攝影∕記者鄭松維）

漫畫家LCC說，漫畫讀書會不僅僅是愛好者的聚會，更是一個融合專業技術分享與藝術交流的深度社群。其核心特色在於強調「導讀人」分享，由業界資深漫畫家或專家傳授實務經驗與藝術評論。探討的內容不同於一般純心得分享，通常涉及創作技術剖析，涵蓋角色造型技巧、分鏡敘事、背景透視等。如何為漫畫作品創造藝術價值與擬定市場價位。探討異業結盟，如動漫與Cosplay的結合、音效在次文化中的影響等等。

參加漫畫讀書會可以從創作者的角度分析畫風與敘事邏輯。學習討論、辯論技巧，並藉由團體動力督促自己持續閱讀與創作。最重要的可跨領域交流，連結出版商、編輯與其他藝術家，建立業界人脈。而讀書會能提升同理心、深化思考，並作為一種創新的學習策略，整合多種教育方式。論文集主要探討自主、非正規的學習團體如何透過共同閱讀、分享心得與討論，促進知識交流與心靈成長。

漫畫讀書會與漫畫會員、會友，新進參與者交流座談。（攝影∕記者鄭松維）

藝評家羅二松指出，讀書會是一種「自主、自助、自由、自願」的業餘進修，著重讀書、分享、聆聽的三角關係，是驗證個人與團體學習策略的有效實驗場域。論文在呈現原創研究成果或針對特定議題進行系統性分析的正式文書，必須具備嚴謹的結構、客觀的論證以及規範的引用格式，包括文獻探討、制定大綱、引用規範、檢查邏輯、語法及格式正確性等。

漫畫讀書會是驗證個人與團體學習策略的有效實驗場域。（攝影∕記者鄭松維）

羅二松強調，絕大多數的人出社會工作幾年後，總會萌生一種「掏空感」，認為從學校中獲得的知識、專業，已經被職場消磨耗盡，有必要再充電補充能量，讀書會則適時填補了這個需求。凌群所編印的《漫畫藝術研究》論文集，將漫畫學術主題的相關研究匯編，具有主題集中、即時呈現新知與國際性等特點，其內容涵蓋專題研究、綜述或論辯，比一般論文更能反映專業前沿與趨勢。