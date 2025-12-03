漫畫鬼才、坎城名導夢幻聯動！ 藤本樹《驀然回首》真人版電影邀是枝裕和執導

藤本樹的《驀然回首》的真人版電影將在明年推出，由是枝裕和導演執導。車庫提供

以《炎拳》、《鏈鋸人》等作擁有眾多粉絲的漫畫家藤本樹，扣人心弦之作《驀然回首》（LOOK BACK）真人版電影，將由以《小偷家族》獲得坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」的是枝裕和導演執導，令人期待兩人如夢般的合作。此外，《驀然回首》還請來知名攝影師濱田英明負責拍攝視覺照與劇照，車庫娛樂今天與日本同步釋出的兩張視覺海報，也出自於濱田英明之手，一張是兩位主角在房間作畫，另一張則是兩人行走於雪地的背影，這都是電影中令人印象深刻的場景。

漫畫家藤本樹所打造的《鏈鋸人》系列作目前累積發行本數突破3400萬冊，近期熱映中的《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》目前全球票房賣破270億日圓，這次《驀然回首》真人版電影由同樣備受世界矚目的是枝裕和導演一手包辦導演、劇本、剪輯。

《驀然回首》先前推出動畫電影版在世界各地上映獲好評。車庫提供

《驀然回首》是漫畫家藤本樹在2021年於漫畫平臺「少年Jump+」上所發表的作品，敘述一心以成為漫畫家為目標的兩位少女之間青春動人的故事。當時《驀然回首》在知名創作者與漫畫粉絲之間引起熱烈討論，打動許多讀者的心，更獲得「這本漫畫真厲害！2022」男性部門第一名的殊榮，2024年推出的動畫電影版於世界規模最大的動畫影展「法國安錫國際動畫影展」首映，在世界各地上映後更造成轟動，獲得極高的評價。

是枝裕和：被原作「背影」吸引

是枝裕和導演透露被《驀然回首》漫畫封面的「背影」深深吸引，在書店立刻購入。車庫提供

特別的是，是枝裕和導演在收到執導邀約前，就被《驀然回首》真切的故事所打動，據說他當時偶然在書店看到了這部作品，被封面的「背影」所吸引就買下來一口氣讀完了，是枝裕和導演表示：「藤本樹先生如果沒畫這部作品，應該就無法繼續前進吧，我深切地感受到那樣的心情。對我而言，《無人知曉的夏日清晨》就是那樣的作品。」

後來製作人小出大樹邀請是枝裕和導演執導《驀然回首》的真人版電影，與原作作者藤本樹見面後，是枝裕和導演表示：「一開始是希望能向藤本先生致謝，謝謝他讓這樣的作品誕生，感謝能讓我在同樣的時代遇見這部作品，但那天在回家的路上，我記得自己就下定決心覺得必須執導本作。」藤本樹也透露《海街日記》是他看的第一部是枝裕和導演的電影，對於導演細膩的執導方式讚不絕口，他表示：「如果是枝導演能執導《驀然回首》，就什麼都不用多說了，我很期待！」

《驀然回首》2026年全台上映

《驀然回首》的雪地版前導海報氛圍感滿分。車庫提供

《驀然回首》故事敘述一心以成為漫畫家為目標的兩位少女「藤野」、「京本」之間青春動人的故事。真人版電影和原作相同，將與美麗的四季一同細膩地描繪兩位主角「藤野」、「京本」從小學時期以來這13年的歷程。此外，本作以《驀然回首》原作作者藤本樹的家鄉秋田縣仁賀保市為中心進行拍攝，獲得當地民眾熱心的協助，在電影中將可飽覽豐富的四季之景。《驀然回首》2026年全台上映。



