漫遊半線文化基地 走讀彰化生活風景開放線上報名

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為串聯彰化縣內各文化基地與周邊社群，展現地方文化能量與生活美學，彰化縣文化局將於11月15日至12月7日辦理15場次的「漫遊半線文化基地」走讀活動，並於即日起開放線上報名，邀請大家以漫步的節奏深入山、田、海、街之間，感受彰化豐富的文化紋理與生活樣貌。

本次活動邀請今(114)年度榮獲文化部「第一屆百大文化基地」殊榮的場域共同辦理，有八堡圳頭文化創生行動基地、王功海牛文化基地、田中窯創意園區、長源醫院—鹿港歷史影像館及洛津組合-鹿港大街創生基地，每一個文化基地背後都蘊藏著獨特的故事與內涵，無論是工藝技術的傳承、歷史脈絡的發展，或是文化資產的保護與再生，都是文化交流與合作的重要據點。

15條主題路線各具特色，結合基地導覽、地方故事與手作體驗，像是「洛津組合-鹿港大街創生基地」以街區走讀與布料手作帶領民眾走進鹿港古鎮風情；「八堡圳頭文化創生行動基地」結合圳頭文史導覽、黑泥田農遊與竹藝DIY，展現二水的水文化魅力；「王功海牛文化基地」走入潮間帶體驗養蚵文化與漂流木創作；「田中窯創意園區」則從社區貓村到陶藝體驗，體驗職人工藝精神；「長源醫院—鹿港歷史影像館」以攝影體驗為核心，透過老屋光影與街區導覽，記錄地方醫療人文與老城記憶。此外，還有涵蓋八卦山文學步道、成美文化園區、溪湖糖廠五分車、北斗老街人權記憶、田中老街漫步、和美織室手作等多元精彩路線，帶領大家漫步基地到半線街角巷弄的生活記憶。

無論您是尋找老街的職人故事、八堡圳的水源文化、王功的潮間生態，亦是田中窯陶藝手作，都能透過此次活動深度體驗彰化豐饒的文化底蘊。每場次名額30人，額滿為止，報名網址：https://reurl.cc/9bElvn。

除本次走讀活動外，同步安排共6場次的基地培訓課程及分享講座，提升文化設施經營人員戰力及拓展知識，協助場域營運朝向永續發展，課程免費，採線上視訊課程，凡對文化基地、文化品牌、社造、文創領域相關從業人員及對課程主題有興趣的民眾皆可參與，另本系列6場課程中報名滿4場並全程參與者，還可獲得好禮回饋，報名網址https://forms.gle/dyob1wFDBJfCkYZX6，歡迎踴躍參加！