漫遊希臘 矗立在藍天白雲之下．當鋼鐵與石材相撞 在悠然夏季裡點燃了歡樂的光

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜Mold Architects】

圖片提供｜Mold Architects

位在希臘塞里福斯島（Serifos）主城區中心，一間擁有近百年歷史，本是咖啡館的建築靜靜矗立在愛琴海的藍天白雲之下，這棟於上世紀20年代興建的石造老宅，曾是島上居民日常生活的見證者，一樓在過去是一個熙熙攘攘、充滿人潮的大廳，邊間則是一個簡單的食材準備室，一旁陳舊的樓梯不僅聯繫著上下兩個樓層，也串聯起過去與現在。

圖片提供｜Mold Architects

老宅新氣象 更新格局動線滿足度假渴望

隨著時光逐漸流逝，老房子也迎來了華麗轉身，被改造為一間專供炎熱夏季使用的度假宅，在設計師的巧手修整下，曾經人聲鼎沸的大廳化做一個寬敞且開放的活動空間，自然光線從窗外輕柔灑入，替這個新生區域增添了幾分溫暖與明亮感受，而食材準備室則變成兩間帶有獨立衛浴設備的臥室，猶如隱密的小型世界，等待著人們探索。

圖片提供｜Mold Architects

圖片提供｜Mold Architects

設計師透過極簡材料與精妙創意，賦予住宅豐富實用機能，廚房、書櫃、燈光、樓梯、移動路線與休閒遊戲區都被整合進統一的設計語彙中，以鋼筋構成的三維立體網格橫跨整個空間，從地面延伸至天花，搭配外觀輕巧的鐵製樓梯，不僅替本案創造一種獨特輕盈感，還與老建築的堅固石牆形成鮮明對比。

圖片提供｜Mold Architects

圖片提供｜Mold Architects

圖片提供｜Mold Architects

室內與戶外的完美融合 愜意氛圍在此唾手可得

走進開放式的生活區域，會發現格局被巧妙劃分，既有隨興的用餐環境，也有舒適的沙發可坐，廚房雖小，但功能堪稱齊全，不管是簡單烹飪美食或煮一杯咖啡，都能叫人打從心底感到愉悅。至於其中最引人注目的規劃，無疑是看似懸浮在空中的小閣樓，它將一樓、二樓與屋頂連接起來，設計師並在閣樓邊緣安裝特製網狀平台，方便全家人在此優閒閱讀、小憩，體會無拘無束的自由自在。至於精緻的臥室則猶如一片寧靜天地，恰到好處的簡約風格與素雅色調，輔以溫柔陽光，叫人一進入就能徹底放鬆，悠然見證專屬海島的慵懶愜意及療癒氣息。

圖片提供｜Mold Architects

圖片提供｜Mold Architects

圖片提供｜Mold Architects

圖片提供｜Mold Architects

總歸來說，本案的美好之處在於將一個曾經的社交場所轉變成一處優雅的度假世外桃源，室內所有角落都充滿了懷舊的迷人魅力，同時與傳統的元素和諧共處，與其說這是一間經歷蛻變的房子，不如說是全體家庭成員人生的容器、夢想的起點，更是新生活的象徵，藉由一種全新方式，將它作為通往未來的載具，進而展開下一段顛覆想像的精彩故事。

